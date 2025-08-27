Najveći Hrvati mogu slušati Thompsona s jednakom lakoćom kao što slušaju i srpske cajke, neki mogu na cajkama i zarađivati, premda ne dozvoljavaju ostalima da slušaju, recimo, Bajagu
Cajke i Thompson zvučna su podloga iste ideologije, svjetonazora i mentaliteta
”Cijela Hrvatska sluša cajke”, kaže vođa benkovačkog prosvjeda čija kći zarađuje za život pjevanjem pjesama Arkanove udovice. A nakon pola milijuna ljudi na zagrebačkom i sinjskom koncertu nastojao se stvoriti dojam da “cijela Hrvatska sluša Thompsona”. To zvuči nespojivo, svakako paradoksalno, ali zapravo je posve logično.
