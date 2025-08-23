Čak 132 tisuće djece bori se za goli život u Gazi! 'Ovo je pakao'

Međunarodno tijelo za praćenje gladi u svijetu (IPC), globalno priznati sustav za procjenu nesigurnosti u pribavljanju hrane i pothranjenosti, koji podržava i UN, službeno je prvi put proglasilo glad u Gazi.

IPC je osnovan 2004. godine i od tada su glad službeno proglasili tek četiri puta. Posljednji put je to bilo prošle godine i odnosilo se na Sudan.

Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres reagirao je na svježe objavljeno izvješće IPC-a s kojim je prvi put negdje na Bliskom istoku proglašena glad.

- Baš kad se čini da više nema riječi kojima bi se opisao živi pakao u Gazi, dodana je nova: glad - kaže prvi čovjek UN-a dodajući kako cijela tamošnja situacija nije misterij, već katastrofa koju je izazvao čovjek i koja predstavlja neuspjeh cijeloga čovječanstva.

Istaknuo je i da glad nije samo pitanje hrane, već je riječ o namjernom urušavanju sustava potrebnih za ljudski opstanak.

- Izrael, prema međunarodnom pravu, ima nedvosmislene obveze, uključujući i onu da stanovništvu Gaze mora osigurati hranu i medicinskih opskrbu. Ne možemo dopustiti da se ova situacija nastavi nekažnjeno. Nema više izgovora. Vrijeme za djelovanje nije sutra, sad je. Potrebno nam je trenutačno primirje, trenutačno oslobađanje svih talaca i potpuni, neograničeni humanitarni pristup - kaže Guterres.

Inače, da bi se proglasila glad mora biti ispunjeno više uvjeta - najmanje 20 posto kućanstava mora biti suočeno s ekstremnim nedostatkom hrane, najmanje 30 posto djece mora biti akutno pothranjeno i dvoje na 10.000 ljudi mora dnevno umirati upravo od gladi.

“Ova objava će razbjesniti izraelsku vladu koja konstantno tvrdi da nema gladi u Gazi”, piše Telegraph.

No izvješća IPC-a nedvosmisleno pokazuju da pothranjenost ugrožava živote 132.000 djece u Gazi mlađe od pet godina jer će ona najkasnije do lipnja sljedeće godine patiti od akutne pothranjenosti. Također, kažu da će čak 41.000 djece patiti od izrazito teške pothranjenosti i biti u riziku od smrti, a to je dvostruko više od procjene koju je IPC donio u svibnju.

I dok su zastrašujuće brojke humanitarne katastrofe dobile i službenu potvrdu, Izrael i dalje nemilice udara po Gazi i civilima. Izraelski ministar obrane Israel Katz kaže da će Gaza doslovno biti “izbrisana” ako Hamas ne pristane na razoružavanje i oslobađanje svih talaca. Izjavio je to nakon što je izraelska vlada odobrila planove za masovni napad na Gazu, unatoč snažnom međunarodnom i domaćem protivljenju.