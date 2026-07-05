Maksimalna greška uzorka je +/- 3,04 posto uz razinu pouzdanosti od 95 posto
Čak 70 posto Hrvata smatra da idemo u krivom smjeru! Evo tko je na vrhu liste 'najpozitivaca'...
RTL Danas objavio je CRO Demoskop za srpanj. Istraživanje je provedeno na tisuću ispitanika od 30. lipnja do 2. srpnja. Maksimalna greška uzorka je +/- 3,04 posto uz razinu pouzdanosti od 95 posto. Da su izbori provedeni početkom srpnja HDZ bi bio prvi izbor s 27 posto, ali nastavljaju trend pada. Isto je vidljivo i kod najjače opozicijske stranke. SDP je na 21,5 posto. Treće mjesto drži Možemo! S 12,2 posto što je blagi rast u odnosu na lipanj.
Rast bilježi i Most koji je sada na gotovo osam posto. Stranka njihove bivše članice Kluba, Marije Selak Raspudić, sada je na 2,2 posto. Slično kao i stranka na vlasti Domovinski pokret.
Slijedi IDS, zatim DOMiNO, Pravo i Pravda te Centar sa skromnim rejtinzima. Sve ostale opcije su još niže, a bogat je zato bazen neodlučnih, takvih je gotovo 17 posto.
I nakon novog obračuna oko slanja počasno zaštitne bojne u Pariz isti dvojac na vrhu je ljestvice najpozitivaca. Prvi izbor je predsjednik Milanović s gotovo 25 posto, ali bilježi blaži pad u odnosu na lipanj. Značajno niže, na 16,8 posto, je premijer Plenković, ali uz rast pozitivnog doživljaja u odnosu na mjesec prije. U istoj usporedbi zagrebački gradonačelnik Tomašević pao je za postotni bod i pol, ali ostaje treći izbor (4 posto)
Uz rast rejtinga, stranačkom se kolegi približila Ivana Kekin. Slijedi Marin Miletić, pa Ivan Anušić, onda i Božo Petrov. U top deset još su i Sandra Benčić, Biljana Borzan i Dalija Orešković. Nitko je i dalje traženi političar - da je on najpozitivac, stav je petine ispitanika, javlja RTL Danas.
Na ljestvici najnegativaca vrh drži isti posvađani duo, ali značajno je uvjerljiviji premijer s 34,3 posto. Prati ga predsjednik Milanović s 12,5 posto, a kod obojice je vidljiv rast negativnog doživljaja u odnosu na mjesec prije. Isto bilježi i Tomislav Tomašević dok je kod Ivana Penave vidljiv pad negativnog doživljaja.
Na neprestižnoj su ljestvici još: Sandra Benčić, Siniša Hajdaš Dončić, a tu je i dalje bivši političar i bivši ministar, liječnik Vili Beroš koji se nakon zatvora vratio na stari posao u bolnicu. Tu je i Dalija Orešković, slijedi Milorad Pupovac, pa Josip Dabro i Ivana Kekin s istim rejtinzima. Da su negativni svi političari stav je 12 posto ispitanika.
Školska godina je završila školarcima, a istraživanje donosi i ocjene političkih institucija. Ured predsjednika i dalje je na dobar (tri) dok su i Vlada i Hrvatski sabor na dovoljan (dva). A kako ispitanici ocjenjuju smjer kretanja države? U srpnju čak 70 posto smatra da idemo u pogrešnom smjeru dok nešto iznad 20 posto smatra da je smjer dobar.
Završavamo s događajem mjeseca. Očekivano, to je nastup hrvatske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u nogometu. Četvrtina ispitanika prolazak skupine ocijenila je događajem mjeseca. Ostali događaji, od toplinskog vala, preko inflacije do svađe predsjednika oko hrvatskog sudjelovanja na mimohodu u Parizu ispitanici biraju znatno rjeđe.
Istraživanje se provodi početkom mjeseca na reprezentativnom uzorku od 1.300 ispitanika CATI metodom (telefonski). Uzorak je stratificiran po županijama i veličini naselja, uz kontrolu socio-demografskih obilježja birača po spolu, dobi i obrazovanju; standardna greška uzorka: ±2,77 posto (za utvrđivanje rejtinga stranaka ±3,1 posto) uz razinu pouzdanosti od 95 posto.
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