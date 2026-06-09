Inflacija, korupcija, kriminal. Plenković i HDZ u anketama plaćaju cijenu svoje vladavine

Palo je sve što je zapravo trebalo pasti.

Ovotjedno istraživanje Crodemoskop za RTL televiziju pokazalo je da su hrvatskim građanima najvažniji događaji u proteklih mjesec dana bili ubojstvo u Drnišu, najviša inflacija u eurozoni, kriminal u sportskim savezima i Vladine mjere za suzbijanje inflacije.

I naravno, to je rezultiralo padom popularnosti HDZ-a od čak dva postotna boda u odnosu na prethodni mjesec.

Pad je bio osjetan, primjetan i potpuno očekivan, nakon što su svi navedeni događaji koji su okupirali pažnju javnosti razotkrili slabosti ili greške HDZ-a.

Raspad sustava

Ubojstvo u Drnišu razotkrilo je hrvatski pravosudni sustav kojeg je više od tri desetljeća brižno krojio upravo HDZ. Visoka inflacija razotkrila je slabosti HDZ-a u upravljanju financijama i ekonomijom. Kriminal u sportskim savezima razotkrio je dubinu korupcije u sportu kojim upravlja i dirigira HDZ, a Vladine antiinflacijske mjere izazvale su kritike stručne javnosti i ogorčenje pogođenih skupina građana.

I sve to odvija se pod nosom HDZ-a, pod kontrolom HDZ-a ili pod utjecajem HDZ-a.

I zbog toga je HDZ platio cijenu svega onoga što je građane zanimalo, frustriralo i mučilo.

Na to su se nadovezale i druge ocjene koje su tradicionalno prisutne u istraživanjima: Vlada i Hrvatski sabor i dalje dobivaju ocjenu dovoljan (2) za svoj rad, a više od 70 posto ispitanika tvrdi da Hrvatska ne ide u dobrom smjeru.

Pod vodstvom HDZ-a.

Negativni trend

Pad popularnosti od čak dva postotna boda (s 29 na 27 posto) nastavak je negativnog trenda koji prati HDZ proteklih mjeseci, na polovici mandata, kad su se ispuhali pozitivni efekti osvajanja vlasti i pobjede na lokalnim izborima, te kad je građane udarila surova stvarnost.

Pored svih ideoloških ratova kojima je Andrej Plenković želio skrenuti pažnju javnosti s politike svoje stranke i Vlade, kojima je htio zabaviti ili zavaditi građane, kanalizirati njihovu frustraciju prema drugim metama i izmišljenim krivcima, poput ljevičara ili stranaca, ankete otkrivaju da građani kažnjavaju HDZ zbog inflacije i korupcije, zbog ekonomije i pravosuđa, zbog kriminala i političkog pokroviteljstva raspada kompletnih resora ovog društva.

Plenković se sada našao pred ključnim pitanjem: je li to trend koji će ga pratiti do narednih parlamentarnih izbora, hoće li pod tim trendom kolabirati ili će pronaći spasonosni recept za spašavanje svoje vlade i vladavine.

Prijevremeni izbori?

Hoće li možda raspisati prijevremene izbore kako bi spasio ono što još spasiti može? Hoće li iscijediti postojeći mandat jer nije siguran hoće li mu biti posljednji? Ili će možda objaviti da je njegova dionica završena?

Nakon trostrukog mandata obilježenog svjetskim ratovima, pandemijama i potresima na koje se vadio i na kojima je uspijevao homogenizirati biračku podršku, kao i iscijediti financijsku pomoć Europske unije, Plenković bi se sada mogao naći sam sa svojim demonima. U periodu u kojem se očekuje smanjenje financijskih dotacija iz europske blagajne, s isušenom državnom blagajnom, s velikim apetitima interesnih grupacija navezanih na proračun, kao i s velikim očekivanjima vlastitih birača i članova stranke.

Plenković je dosad održavao HDZ na vlasti i to mu je kupovalo naklonosti i garantiralo stabilnost u stranci. Što je ujedno i jedino što ta organizacija očekuje od svog lidera - fotelje, pozicije, sinekure, institucije...

Ako Plenković počne gubiti kontrolu, mogao bi izgubiti i stranku i svoju poziciju.

Ovoga mjeseca HDZ je izgubio dva postotna boda. Idućeg mjeseca vidjet će se je li Plenković izgubio kontrolu.