Od čvora Metković do čvora Dubrovnik sagradit će se 47 kilometara autoceste u punom profilu te još 14,7 km spojnih cesta, a procijenjena vrijednost radova je 9,1 milijardu kuna, odnosno 1,2 milijarde eura, piše u ponedjeljak Večernji list.

To ovu dionicu čini najskupljom autocestom u Hrvatskoj – kilometar će koštati oko 26 milijuna eura, odnosno oko 193 milijuna kuna, navodi dnevnik.

U HAC-u objašnjavaju da nakon ishođenja lokacijske dozvole slijedi ugovaranje izrade glavnih i izvedbenih projekata te ishođenje građevinskih dozvola. Planirani početak izgradnje je krajem 2024., a radovi bi trebali biti gotovi do 2029.

A projekt autoceste od Metkovića do Dubrovnika podijeljen je u dvije dionice. Jedna je dionica čvor Metković - čvor Pelješac – čvor Duboka, dužine oko 22 km, a koja uključuje izgradnju 17,5 kilometara autocesta od Metkovića do čvora Pelješac te 4,45 km brze ceste od čvora Pelješac do čvora Duboka.

Druga dionica ide od čvora Rudine do čvora Osojnik, a uključuje i brzu cestu od čvora Ston do čvora Doli (5,5 km) i spojnu cesta čvor Slano do DC8 (4,7 km). Dionica autoceste od čvora Rudine do čvora Osojnik duga je 29,5 kilometara, a uključuje i izgradnju spoja čvora Rudine na postojeću cestovnu mrežu.

Ove dvije dionice autoceste nastavljat će se na pristupne brze cesta na Pelješcu i na Pelješki most.

A gradnja autoceste od Metkovića do Dubrovnika bit će najskuplja dosad zbog brojnih objekata na njoj, ali i na pristupnim cestama i čvorovima. Prema projektnom zadatku, koji je dio natječajne dokumentacije, na trasi prve dionice koja je duga 17,5 kilometara na lijevoj strani autoceste čak je 12.850 metara objekata, što je 73 posto ukupne dužine trase, a na desnoj strani te dionice ukupna dužina objekata je 11.810 metara, što je 67 posto ukupne dužine trase.

Na drugoj dionici, dugoj 27,5 km, na lijevoj strani je ukupno 13.575 metara objekata, što je 49 posto ukupne dužine trase, a na desnoj strani ukupna dužina objekata je 14.345 metara, što je 52 posto ukupne dužine trase, donosi Večernji list.