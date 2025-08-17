Obavijesti

FELJTON: POVIJEST DRONOVA U RH PLUS+

Čak se ni na našoj strani nije znalo da HV koristi dronove: 'Nijedan nam nisu oborili...'

Piše Helena Tkalčević,
Čitanje članka: 7 min
Ono što se danas pokazuje kao budućnost, Hrvatska je počela razvijati tijekom Domovinskog rata, a prvu besposadnu letjelicu MAH-1 imali smo još 1991. Imala je raspon krila od 2,5 do 2,6 metara i težila tri kilograma

Najnoviji vojni sukobi, osobito rat u Ukrajini, pokazali su da se obavještajne, izviđačke i napadačke operacije ne mogu zamisliti bez besposadnih sustava letjelica, koje su učinkovitije i jeftinije nego ikad prije. Ono što se danas pokazuje kao budućnost, Hrvatska je počela razvijati tijekom Domovinskog rata, a prvu besposadnu letjelicu MAH-1 imali smo još 1991. godine.

Prodao je pive za milju eura na Thompsonovom koncertu, a još nije ništa isplatio konobarima?
REPOVI IZ SINJA...

Ugostiteljska tvrtka Lioness Top Events Crew kojoj je na čelu Brane Rajič branili su osoblju na Thompsonovom sinjskom koncertu uzimanje bakšiša dok su radili gladni i žedni
Braća poginula dok su išli ocu, roditelji se slomili: 'Pustite me da vidim jesu mi djeca živa'
MAJKA OD ŠOKA PALA U NESVIJEST

Mladići su na dan nesreće išli u posjet ocu na posao kako bi mu odnijeli žarulje. Izgubili su kontrolu nad vozilom i direktno udarili kamion u suprotnoj traci
Tragedija! Dvije žene quadom sletjele u provaliju na Velebitu. Jedna mrtva, druga je u bolnici
TRAGEDIJA

Druga osoba, koja je sudjelovala u nesreći, zbrinuta je u KBC-u Rijeka...

