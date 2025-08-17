Ono što se danas pokazuje kao budućnost, Hrvatska je počela razvijati tijekom Domovinskog rata, a prvu besposadnu letjelicu MAH-1 imali smo još 1991. Imala je raspon krila od 2,5 do 2,6 metara i težila tri kilograma
FELJTON: POVIJEST DRONOVA U RH PLUS+
Čak se ni na našoj strani nije znalo da HV koristi dronove: 'Nijedan nam nisu oborili...'
Najnoviji vojni sukobi, osobito rat u Ukrajini, pokazali su da se obavještajne, izviđačke i napadačke operacije ne mogu zamisliti bez besposadnih sustava letjelica, koje su učinkovitije i jeftinije nego ikad prije. Ono što se danas pokazuje kao budućnost, Hrvatska je počela razvijati tijekom Domovinskog rata, a prvu besposadnu letjelicu MAH-1 imali smo još 1991. godine.
