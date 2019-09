Ćaletu optužili nakon 6 godina zbog ubojstva trudne djevojke

Branimir Ćaleta (35) optužen je zbog teškog ubojstva svoje godinu dana starije djevojke koja je bila u sedmom mjesecu trudnoće, Anne Kitaeve, u hotelskom kompleksu Menorah u Dnjipru. Zločin je počinjen još u rujnu 2013. godine, no pravi rasplet se tek očekuje pred splitskim sudom: Ćaleta je naime po Interpolovoj tjeralici uhićen ovog ljeta na Rabu, jer su protiv njega ukrajinske vlasti, kako se čini i nakon podizanja optužnice splitskog Županijskog državnog odvjetništva, prikupile priličan broj dokaza te cijeli predmet ustupile hrvatskom pravosuđu.

Priča s tragičnim krajem započela je u kolovozu 2012. godine na terasi hotela Zora u Primoštenu. Tamo je Branimir Ćaleta radio kao konobar, a Anna Kitaeva došla na ljetovanje s roditeljima. Procvala je ljubav koja se nastavila idućih godina, međusobno su se posjećivali, čak su sobu u kojoj su boravili u kompleksu Menorah u Dnjipru nazivali svojim “ljubavnim gnijezdom”... Međutim, veza na daljinu nije opstala, Anna je našla drugog momka, mladića iz Azerbajdžana te s njim ostala trudna. Ćaleta je, prema dostupnoj komunikaciji koju su ukrajinski istražitelji pronašli, pokušavao nagovoriti da dođe živjeti u Hrvatsku s njim, da bi se ipak dogovorili naći u Dnjipru.

Posljednji put je Anna došla u hotel 15. rujna 2013. godine, a njeno tijelo je otkrio otac sutradan oko 14 sati. Nešto ranije je u sobu došla spremačica, jer su trebali stići novi gosti, no nije uočila ništa neobično – tek par sati kasnije stižu zabrinuti roditelji, ulaze u sobu te dolaze do stravičnog otkrića. Na tepihu je otac uočio malu mrlju (jer je sobu netko pospremio), prišao bliže i čučnuo: shvatio je da je u pitanju krv, a onda je ispod kreveta ugledao plahtu u koju je bila zamotano tijelo njegove mrtve kćeri!

Obdukcijom je utvrđeno kako je djevojka usmrćena s najmanje 15 udaraca u glavu! Četiri snažna udarca bila su u lice, još deset u glavu, dok je jedna ozljeda dok se pokušavala obraniti nastala na ruci. Na licu su ozljede nastale najvjerojatnije udarcima šakom i to dok je na prstima ubojice bio prsten, pečatnjak, sudeći po tragovima na tijelu. Upravo takav prsten je imao Ćaleta. Ostale ozljede su, pretpostavljaju istražitelji, nastali udarcima čekićem jer su pronađeni tragovi metala u ranama. No, ni pečatnjak ni čekić nisu pronađeni. Istražitelji su potom u sobi, u “spuštenom stropu” gdje se jedna ploča mogla odignuti, otkrili krvavu posteljinu. Krvavu odjeću, jer je djevojku ostavio nagu, svoju i Anninu, odbacio je u gotovo napuštenoj uličici udaljenoj pet minuta hoda. Pretpostavljaju kako je optuženi za zločin to napravio kako bi “kupio” vrijeme za odlazak iz Ukrajine: Ćaleta je znao da mu je potrebno skoro 24 sata dok napusti zemlju. Utvrđeno je i kako nije otišao vlakom, kao i mnogo puta do tada, već je granicu prešao u automobilu državljanke Mađarske koju je “stopirao” nešto ranije. Očevidom je u sobi, ali i na odbačenom krvavom džemperu te ostaloj odjeći, pronađen DNK upravo Branimira Ćalete.

Tužiteljstvo tereti Ćaletu za teško ubojstvo po čak četiri zakonska osnova: zbog iznimno okrutnog načina (patnje, strah i bolovi žrtve su bili intenzivni), jer je počinio ubojstvo na podmukao način iskoristivši njihovu vezu i povjerenje, zatim zbog niskih pobuda (iako je bio spreman prihvatiti dijete kao svoje, Anna je morala savladati strah te se naći s njim jer joj je često govorio “ili ćeš biti moja ili ničija”) te konačno zbog njenog ranjivog stanja, odnosno poodmakle trudnoće. Ćaleta se još od uhićenja brani šutnjom.