Krunoslav Capak: Uvijek postoji mogućnost da se mjere postrože

Na pitanje hoće li se otvarati škole, Capak kaže da će to diktirati epidemiološka situacija, ali da će škole vjerojatno biti otvorene. 'Razgovara se o jeseni', poručio je

<p>U vladi je održan sastanak Stožera civilne zaštite s premijerom, a nakon njega članovi Nacionalnog stožera <strong>Krunoslav Capak </strong>i <strong>Alemka Markotić </strong>dali su izjave na Markovu trgu. </p><p>- Održali smo sastanak i izmijenili najnovije informacije i govorili o tome što bismo eventualno trebali poduzeti i prodiskutirali smo sa Slovenijom što bismo trebali napraviti - rekao je Capak.</p><p>Napominje da prvo moraju paziti da Hrvatska ima dovoljno zaštitne opreme i da je još nabavimo. </p><p>- Što se tiče Slovenije, surađivat ćemo još više s njihovim zavodom i o tretmanu naših državljana pri ulasku u Sloveniju, željeli bismo detaljnije razmijeniti informacije. Uvijek postoji mogućnost pooštravanja mjera - odgovorio je na novinarsko pitanje.</p><p>Komentirao je i situaciju s BiH i Srbijom rekavši kako se o zatvaranju granica nije razgovaralo.</p><p>- Pratit ćemo situaciju i dalje i ako bude bilo potrebno, nećemo zatvarati granice, ali ćemo pooštriti mjere za građane Srbije - rekao je.</p><p>Na pitanje hoće li se otvarati škole, Capak kaže da će to diktirati epidemiološka situacija, ali da će škole vjerojatno biti otvorene.</p><p>- Razgovara se o jeseni, kad će trebati početi raditi škole, fakulteti, i tada će nam trebati puno veće količine maski nego sada - rekao je Capak.</p><p>Ministar Vili Beroš je izjavio kako su moguće nove mjere za obiteljska okupljanja, što je Capak potvrdio.</p><p>Alemka Markotić je odgovorila na pitanje jesu li obiteljska okupljanja najveća opasnost.</p><p>- U više navrata smo imali da su to mjesta rizika, ako bolje ne iskomuniciramo, dat ćemo nove preporuke, vjerojatno u smanjenju broja ljudi ili boljim mjerama zaštite - rekla je.</p><p>Markotić je rekla da se prate mjesta s kojih dolazi najviše zaraženih, dodavši da se to okarakteriziralo kao mjesta rizika i da će se, ovisno o situaciji, predlagati mjere.</p><p>Dodala je da je u Klinici za zarazne bolesti 36 hospitaliziranih pacijenata, od kojih je troje na respiratoru te da su svi stabilno.</p>