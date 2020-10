Najgori je dan od pojave korona virusa u Hrvatskoj pa \u0107e se poja\u010dati i kontrole o provo\u0111enju propisanih mjera, dodao je Capak.

- Napravit \u0107emo sve da izbjegnemo\u00a0karantenu, lockdown, ali nikad se to ne mo\u017ee isklju\u010diti. Nikad ne reci nikad, ali sve \u0107emo napraviti da do lockdowna ne do\u0111e i da se gospodarske i socijalne aktivnosti nastave u novom normalnom - poru\u010dio je.\u00a0

Ve\u0107 danima iz Sto\u017eera poru\u010duju kako lockdown ne isklju\u010duju. Alemka Markoti\u0107, ravnateljica Fran Mihaljevi\u0107a, ranije je\u00a0istaknula\u00a0mogu\u0107nost parcijalnih zatvaranja. Odgovor na pitanje u kojem scenariju bi se to moglo dogoditi, nismo uspjeli dobiti.

Nove mjere bit \u0107e, kazao je, objavljene do kraja ovog tjedna, a stupit \u0107e na snagu od po\u010detka idu\u0107eg tjedna.\u00a0

Bero\u0161 je ponovio da je odgovorno pona\u0161anje gra\u0111ana klju\u010d uspjeha.

- Sve ove mjere samo se moraju nadovezivati na ove najjednostavnije, ali naju\u010dinkovitije mjere, kao \u0161to su fizi\u010dka distanca, higijena i no\u0161enje maske, i to je sigurni put ka sprje\u010davanju \u0161irenja virusa. Pridr\u017eavanje mjera je najbolji na\u010din da sprije\u010dimo eksponencijalni rast broja novozara\u017eenih, \u0161to \u0107e onda zna\u010diti optere\u0107enje zdravstvenog sustava i puno ve\u0107u problematiku\u00a0- rekao je.\u00a0

Premijer Andrej Plenkovi\u0107 je na svom Twitter profilu\u00a0objavio fotografiju sa sastanka na kojem su, uz Capaka i Markoti\u0107, i ministar zdravstva Vili Bero\u0161, ministar unutarnjih poslova Davor Bo\u017einovi\u0107 i predstojnik Ureda predsjednika Vlade Zvonimir Frka-Pete\u0161i\u0107.\u00a0\u00a0

\"Sastanak sa Sto\u017eerom civilne za\u0161tite RH o epidemiolo\u0161koj situaciji i aktivnostima za za\u0161titu zdravlja gra\u0111ana i gospodarstva\", napisao je Plenkovi\u0107 u statusu na Twitteru.\u00a0

Capak: 'Maske postaju obvezne u zatvorenim prostorima. Novi lockdown? Nikad ne reci nikad'

Zbog velikog broja novozaraženih uvode se strože mjere, a osim obaveznih maski, ograničit će se i broj ljudi na javnim okupljanjima, kao i na mjestima gdje je nemoguće izbjeći distancu

<p>U zadnjih tjedan dana intenzivno razgovaramo s partnerima o uvođenju novih mjera, sastali smo se s raznim sektorima iz ugostiteljstva i sa Hrvatskom biskupskom konferencijom. Nove mjere ćemo pažljivo iskomunicirati sa svim partnerima, ali sasvim je sigurno da ćemo uvoditi obavezu nošenja maski u svim zatvorenim prostorima, ali i na otvorenom gdje je nemoguće izbjeći kontakt. Razgovaramo i o ograničenju okupljanja za koja nema vertikalnih propisa i za njih će se limitirat broj ljudi, poručio je nakon izvanrednog sastanka u Banskim dvorima ravnatelj HZJZ-a, <strong>Krunoslav Capak</strong>, nakon rekordnog broja novozaraženih.</p><p>Taj broj skočio je na 542, od čega je najviše novozaraženih u Gradu Zagrebu, čak 126. Stoga slijedi sastanak i sa zagrebačkim Stožerom. </p><p><strong>POGLEDAJTE PRESICU</strong></p><p>Najgori je dan od pojave korona virusa u Hrvatskoj pa će se pojačati i kontrole o provođenju propisanih mjera, dodao je Capak.</p><p>- Napravit ćemo sve da izbjegnemo karantenu, lockdown, ali nikad se to ne može isključiti. Nikad ne reci nikad, ali sve ćemo napraviti da do lockdowna ne dođe i da se gospodarske i socijalne aktivnosti nastave u novom normalnom - poručio je. </p><p>Već danima iz Stožera poručuju kako lockdown ne isključuju. <strong>Alemka Markotić</strong>, ravnateljica Fran Mihaljevića, ranije je istaknula mogućnost parcijalnih zatvaranja. Odgovor na pitanje u kojem scenariju bi se to moglo dogoditi, nismo uspjeli dobiti.</p><p>Nove mjere bit će, kazao je, objavljene do kraja ovog tjedna, a stupit će na snagu od početka idućeg tjedna. </p><p>Beroš je ponovio da je odgovorno ponašanje građana ključ uspjeha.</p><p>- Sve ove mjere samo se moraju nadovezivati na ove najjednostavnije, ali najučinkovitije mjere, kao što su fizička distanca, higijena i nošenje maske, i to je sigurni put ka sprječavanju širenja virusa. Pridržavanje mjera je najbolji način da spriječimo eksponencijalni rast broja novozaraženih, što će onda značiti opterećenje zdravstvenog sustava i puno veću problematiku - rekao je. </p><p>Premijer Andrej Plenković je na svom Twitter profilu objavio fotografiju sa sastanka na kojem su, uz Capaka i Markotić, i ministar zdravstva Vili Beroš, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i predstojnik Ureda predsjednika Vlade Zvonimir Frka-Petešić. </p><p>"Sastanak sa Stožerom civilne zaštite RH o epidemiološkoj situaciji i aktivnostima za zaštitu zdravlja građana i gospodarstva", napisao je Plenković u statusu na Twitteru. </p>