Svećenik iz Zadra održava mise iako su zabranjene: 'Niste bili jučer? Kakva ste vi to vjernica?'

Don Tomislav Vlahović, svećenik iz Zadra optužen za lažno predstavljanje i zlouporabu ovlasti, ponovno služi mise iako su tamo zabranjene zbog epidemiološke situacije

<p><strong>Don. Tomislav Vlahović,</strong> svećenik iz Zadra koji služi u čak tri župe: Salima, Žmanu i Luci, ponovno krši mjere donesene od strane lokalnog stožera i služi mise iako su zabranjene, prenosi <a href="https://zadarski.slobodnadalmacija.hr/zadar/4-kantuna/unatoc-svim-zabranama-svecenik-u-salima-i-dalje-sluzi-mise-u-crkvi-pitali-smo-ga-zasto-to-radi-evo-sto-nam-je-odgovorio-don-tomislav-vlahovic-1060999?fbclid=IwAR3M6XYRMEEhVloxpWIKsXbHisaKz_AjGzB7Ya9-DD1IVP_Sfc5qUNZzORE">Zadarski.hr. </a></p><p>Pola mjesta <strong>Sali</strong> je u samoizolaciji, samo jučer su imali 67 zaraženih, a virus se probio u školu, vrtić i starački dom. Sve je zatvoreno, a misna slavlja su izričito zabranjena odlukom lokalnog stožera civilne zaštite do 12. prosinca. No to nije spriječilo don. Tomislava Vlahovića da u nedjelju održava mise u sve tri župe. Novinarki s portala <a href="https://zadarski.slobodnadalmacija.hr/zadar/4-kantuna/unatoc-svim-zabranama-svecenik-u-salima-i-dalje-sluzi-mise-u-crkvi-pitali-smo-ga-zasto-to-radi-evo-sto-nam-je-odgovorio-don-tomislav-vlahovic-1060999?fbclid=IwAR3M6XYRMEEhVloxpWIKsXbHisaKz_AjGzB7Ya9-DD1IVP_Sfc5qUNZzORE">Zadarski.hr </a>nije htio odgovoriti na pitanje koliko je ljudi došlo na misu.</p><p> - Jeste bili na misi jučer? Niste? Kakva ste vi to vjernica - rekao je<strong> Vlahović. </strong></p><p>Ovo nije prvi put, za vrijeme lockdowna na proljeće služio je mise i s oltara govorio da korona ne postoji i osobno prozivao ljude koji se s njim ne slažu. Na sreću, u nedjelju su na ilegalne mise došla samo tri čovjeka, a načelnik općine Sali,<strong> Zoran Morović</strong>, za Zadarski.hr je rekao da će ponovno tražiti od Zadarske nadbiskupije da im dodijele novog svećenika. </p><p> - Odluku našeg lokalnog stožera da su sve mise zabranjene, koju je i potvrdio nacionalni stožer, nitko nije stavio izvan snage. Što znači da je onog trenutka kad samo zazvoni za misu župnik već u prekršaju – istaknuo je <strong>Morović.</strong></p><p>Problematičnom svećeniku se sudi zbog lažnog predstavljanja i zlouporabe ovlasti prije tri godine kad je bio župnik u Perušiću kod Benkovca, a vjernici u župi svetog Stjepana u Luci su ga već ranije optužili da je za vrijeme lockdowna bez pitanja doveo 40 mladih iz Slavonije u svećeničku zgradu. Tad je navodno fizički nasrnuo i na 73-godišnju domaćicu župe jer im nije htjela dati ključeve crkve. </p>