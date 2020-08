Capak o novoj školskoj godini: 'Ako situacije bude kao danas, djeca mogu i moraju ići u školu'

Capak kaže kako je Stožer razgovarao s Ministarstvom obrazovanja koje je formiralo savjetodavno tijelo koje će o tome odlučiti. Poručio je kako će se prvi sastanak održati već idući tjedan

<p>Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo <strong>Krunoslav Capak</strong> rekao je kako uvijek postoji mogućnost sankcija i zatvaranja kada su u pitanju žarišta korona virusa. Trenutno se procjenjuje da su najveći problemi noćni klubovi, no Capak ističe kako je prema fotografijama vidio da je većina njih ipak prazna. Ipak - inspektori su i dalje na terenu. </p><p>- Postoji ta mogućnost da ljudi sami zatvore ako vide da nema smisla ili ako je rizik prevelik, da se s manjim brojem ljudi ne mogu pokriti troškovi. Što se tiče inspekcijskih sankcija, mislimo u Stožeru da je represija ono zadnje što bi trebali raditi jer ona izaziva revolt. Mislimo da je važnije educirati, apelirati i donositi mjere koje su preporučene nego ići u represiju - poručio je Capak za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/korona/3865466/krunoslav-capak-za-rtl-o-teskoj-jeseni-pred-nama-i-sve-manjem-broju-zarazenih-koronavirusom/" target="_blank">RTL Danas. </a></p><p>Što se tiče informacija da su se neki turisti iz Češke, Njemačke i Švedske zarazili na odmoru u Hrvatskoj, Capak kaže da su neke od tih informacija provjeravali i da nisu dobili potvrdu da to stvarno tako i je. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Umjesto lutki prodaju personalizirane maske </strong></p><p>- Europska unija ima EWRS (Early Warning and Response System) sustav, kojim se rano upozorava i djeluje u borbi protiv zarazne bolesti. Kroz njega se može prijaviti zemlja u kojoj se osoba zarazila, a epidemiolozi zatim moraju istražiti gdje su ti ljudi bili, jesu li se stvarno tamo zarazili, treba li poduzeti mjere... Mi reagiramo samo na službene prijave, ono u medijima za nas nije službena prijava. Za neke zemlje smo dobili službene informacije - objasnio je. </p><p>Obzirom da počinju pripreme za novu školsku godinu, u zraku i dalje stoji veliko pitanje - hoće li se nastava odvijati redovito u školi. Capak kaže kako je Stožer razgovarao s Ministarstvom obrazovanja koje je formiralo savjetodavno tijelo koje će o tome odlučiti. </p><p>- Prvi sastanak će biti idući tjedan i počet će se donositi odluke vezano uz to. Smatramo da bi djeca trebala ići u školu, ali moramo imati sve varijante otvorene. Ako dođe do slučaja, djeca moraju u samoizolaciju, nastavu bi morali pratiti 14 dana - istaknuo je. </p><p>Ipak, ukoliko epidemiološka situacija bude kao što je ona danas, Capak kaže da će djeca ići u školu. </p><p>- Imamo dobru epidemiološku situaciju i trend brojeva nam je u padu pa bi djeca mogla i morala ići u školu - poručio je. </p><p>Na pitanje hoće li Dubrovnik dobiti dopuštenje za pristajanje kruzera i pod kojim uvjetima, Capak kaže: </p><p>- Pogledali smo pažljivo mjere koje je firma koja se bavi krstarenjem na Mediteranu, a to su dvije talijanske firme, na papiru zvuče jako dobro. Ako se stvarno toga pridržavaju, da je to moguće i da ih treba pustiti da pristanu. Imamo sitne dileme ukoliko bi imali zaraženu osobu na brodu, gdje bi trebala ta osoba, u matičnu zemlju ili Italiju. Kod nas ne dolazi u obzir. Ako to riješimo na zadovoljavajuć način, mislimo da bi ih trebalo pustiti.</p>