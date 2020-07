Capak: 'Razmišljamo da od jeseni ograničimo okupljanja'

Prema mjerama koje smo propisali, nadamo se da će to biti jedan niskorizičan događaj. Bit će puno manje ljudi i popratnih događaja, konzumacije hrane i pića, rekao je Capak o organizaciji Oluje

<p>Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, gostovao je u <a href="https://vijesti.hrt.hr/638679/krunoslav-capak-u-dnevniku-htv-a" target="_blank">Dnevniku HTV-a</a> te je rekao kako se intenzivno razmišlja da se od jeseni ograniče okupljanja.</p><p>- Nadamo se da će trend biti silazan, to smo već najavili zadnjih tjedan dana je bio silazan, iako smo imali nekoliko pikova koji su odskočili od prosječne brojke. Mi očekujemo da će se taj trend nastaviti prema dole. To ne znači da ćemo sutra imati 10, ali trend će u svakom slučaju po našim istraživanjima i modelu biti silazan, rekao je Krunoslav Capak. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Cvjeta posao s personaliziranim maskama</strong></p><p>Capak kaže kako je ovo nastavak prvog vala ili rep epidemije.</p><p>- Dogodilo nam se popuštanje mjera. Karantena je odlična jer ona drastično smanjuje prijenos koronavirusne infekcije. Međutim, kad smo počeli popuštati mjere, korona je gospodarski i psihološki neodrživa, i popuštanjem mjera nam se dogodilo da se vratio rep epidemije i da imamo veći broj zaraženih, istaknuo je Krunoslav Capak.</p><p><strong>"Intenzivno se razmišlja da se od jeseni ograniče okupljanja"</strong></p><p>Krunsolav Capak ističe kako se moramo naviknuti na suživot s virusom.</p><p>- Mislimo da ove brojke nisu pretjerane, rado bi da budu manje. Moramo se priviknuti da je koronavirus ovdje. Treba se naučiti na novu normalu, treba intenzivno raditi na smanjivanju. Ne mislimo vraćati karantenu, niti bilo tko u svijetu, istaknuo je Capak.</p><p>- Intenzivno se razmišlja da se od jeseni ograniče okupljanja. Slovenija ima ograničenje na 50. Mi smo imali odličnu situaciju i da smo htjeli osloboditi gospodarstvo i društvene okolnosti. Mi sad nećemo smanjivati tu brojku, ali smo s propisivanjem strožih mjera, s prijavljivanjem okupljanja gdje ima više od 100 ljudi Civilnoj zaštiti, koja onda podliježu nadzoru inspektora civilne zaštite, nastojali dovesti stvari u red, rekao je Capak. </p><p><strong>Mjere za održavanje Oluje</strong></p><p>- Mi smo u kontaktu s organizatorima i danas je bio jedan sastanak. Definitivne odluke, brojke i načini održavanja nisu doneseni, ali imamo okvir. Prema mjerama koje smo propisali, nadamo se da će to biti jedan niskorizičan događaj. Bit će puno manje ljudi i popratnih događaja, konzumacije hrane i pića, rekao je Capak.</p><p><strong>Samoizolacija i političari</strong></p><p>- Kod određivanja samoizolacije, strašno je važno da čovjek procijeni situaciju. Procijeni kakva je bila priroda kontakta i je li postoji rizik za prijenos infekcije ili ne postoji. Postoje određene okolnosti pri kojima se može dopustiti da osoba koja je u samoizolaciji obavlja određenu aktivnost. Hrebak je tražio testiranje i taj nalaz treba analizirati, mišljenje je dobio. Nisam mu rekao da ide na sjednicu, već da nije zarazan, rekao je Krunoslav Capak.</p><p><strong>Kritike predsjednika Zorana Milanovića na odluke Stožera</strong></p><p>- Nisam pravni stručnjak ili liječnik. Mi smo u prošlosti kad se god radilo o opasnosti zaražavanja drugih osoba donosili odluke temeljem zakona koji su usvojeni u Saboru. Tako je i ovaj Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti koji je donesen u Saboru, a mi se njime rukovodimo u donošenju odluka, rekao je Capak.</p><p>- Cilj naših odluka koje donosimo je zaštita života građana, zaključio je Capak.</p>