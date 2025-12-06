Strašni detalji ubojstva djevojke u Rijeci! Umirala je na 3. katu, a trag krvi vodio je do ubojice...

Novi slučaj stravičnog femicida potresao je Rijeku, ali i čitavu Hrvatsku. Kako smo ranije objavili, policija je u subotu ujutro na stubištu zgrade na Trgu Republike Hrvatske, u samom centru grada, pronašla izbodenu djevojku. Davala je znakove života. Pokušali su je reanimirati, ali bezuspješno. U stanu je policija potom zatekla mladića s ozljedama, kojeg su prevezli u bolnicu i koji je pod nadzorom policije.

Iako nema službene potvrde, doznajemo da policija sve tretira kao ubojstvo i pokušaj samoubojstva. Radi se o mladim osobama, u dvadesetim godinama. Mladić ima 24, a djevojka 23 godine i navodno su bili u vezi. Posebno su užasni detalji kako je policija otkrila da se sve odvilo u stanu.

Naime, iz zgrade je, prema riječima svjedoka, izašao jedan strani radnik koji je vikao da je žena izbodena. Potom su pozvali Hitnu pomoć koja je pokušala reanimirati ženu. Kako neslužbeno doznajemo, ženu su zatekli na stubištu na 3. katu. Imala je 30-ak ubodnih rana po gornjem dijeu tijela. Međutim, trag krvi vodio je sve do 4. kata, do jednog stana. Policija je potom krenula tamo.

- Čuo sam nekakvu galamu i buku. Izašao sam na vrata i vidio policiju kako lupa na vrata stana. U tom stanu godinama je živjela fina, dobra obitelj, otac, majka i sin. Sjećam ga se dok je još bio dječak. Onda je policija krenula obijati vrata, meni su rekli da se vratim u stan, da ne izlazim. Isprva nisam ni skužio, a onda sam shvatio da je cijelo stubište potpuno obliveno krvlju- potresno je svjedočanstvo jednog od stanara zgrade.

U stanu su našli muškarca koji je, kako smo neslužbeno doznali, imao dvije rane na vratu. Odvezli su ga u riječku bolnicu i stavili ga pod nadzor. Pretpostavlja se da je motiv brutalnog ubojstva bila ljubomora.

- Policija je iz stana na nosilima iznijela dečka. On nije ništa govorio, mirno je ležao - rekao nam je potreseni susjed.

Policijski istražitelji tijekom cijelog dana pretraživali su stubište, stan i razgovarali sa stanarima, kojih u zgradi nema mnogo. Većinom su ondje poslovni prostori. U zgradi se nalazi i poznati riječki kafić Pommery, čija djelatnica je svjedočila stravičnom zločinu. Sve nam je ispričao vlasnik kafića.

- Ubojstvo je bilo u našoj zgradi, samo vrata do našega kafića. Moja je djelatnica svemu svjedočila, u šoku je. Došao sam kasnije, ali sve mi je ispričala. Žena je ležala izbodena na stubištu - prepričavao nam je u dahu. Otkriva kako je sve alarmirao radnik iz Nepala.

- Ženu je na stubištu našao strani radnik. On je istrčao iz ulaza i vikao je da je izbodena žena, zazivao je pomoć. Vrlo brzo došla je Hitna, koja je našla djevojku kako leži u krvi. Govorili su da je nekoliko puta ubodena - rekao nam je vlasnik kafića i dodao da je sve to potreslo njegovu djelatnicu, koja nije mogla nastaviti raditi.

- Ja sam vidio kad je policija vodila mladića. Bio je izrezan. Dok je trajao očevid, ovdje je na kavi bio i jedan čovjek. Taj čovjek bio je djed tog mladića. Čovjek je ostao u šoku kad je shvatio što se zbiva. Slučajno se ovdje našao. Govorio je kako je njegov unuk dobar dečko. Čovjek nije mogao doći k sebi - dodao je.

Od državnog odvjetnika koji je rukovodio očevidom doznajemo da su tijelo nesretnice odvezli na obdukciju, nakon čega će biti poznat točan uzrok smrti. Potvrdio je da je riječ o mlađim osobama.

- Dinamički dio očevida je gotov, a sad se radi na rekonstrukciji događaja i motivu ubojstva, koje je počinjeno hladnim oružjem, a koje je nađeno na mjestu ubojstva - kazao je državni odvjetnik Darko Karlović.

Za počinjeno nasilje uvijek je kriva osoba koja ga je počinila. Ako vi ili neka osoba koju poznajete trpi nasilje, pomoć je dostupna:

● Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja: 116 006

● SOS telefon za žene žrtve nasilja: 0800 655 222

● Više informacija potražite na: http://sigurnomjesto.hr/