Capak: 'Smatramo da smo ih otvorili s mjerama za vrtiće'

Kad ćete donijeti mjere za dječje igraonice i noćne klubove? - upitali su Krunoslava Capaka novinari na redovnoj konferenciji stožera u srijedu.

- Mi smatramo da smo ih otvorili skupa s preporukama za dječje vrtiće i škole. Ako je potrebno oko toga objašnjenje molimo vlasnike da nam se obrate. Što se tiče noćnih klubova, doći će i to na dnevni red. Zasad ne znamo - odgovorio je Capak. Ipak, vlasnici dječjih igraonica tvrde da im to nitko dosad nije pojasnio.

Kao što su bili navedeni u odluci o zatvaranju, moraju biti posebno nadeveni i u otvaranju. Još su u ponedjeljak vlasnici igraonice u Zagrebu u Stožeru odgovorili da nemaju još takve informacije te da se strpi.

- Nije nam jasno zašto vrtići mogu raditi, a mi još uvijek ne možemo, morat ćemo staviti ključ u bravu i otpuštati zaposlene, ogorčena je Željka Marunica, odgajateljica i vlasnica dječje igraonice na zagrebačkoj Knežiji. Iako igraonice već duže vrijeme šalju dopis Stožeru civilne zaštite i Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, s pitanjem kad će i oni moći proraditi, dobivaju samo odgovor da trebaju - čekati.

- Kad su u pitanju epidemiološki standardi, mi ih možemo zadovoljiti i bolje od vrtića. U moju igraonicu dolaze djeca uglavnom na tri sata, jedna grupa prijepodne, druga poslijepodne. Dolaze na čuvanje i igru i zabavu, ali i učenje - crtanje, slikanje i ostalo. Sve je isto kao u vrtiću, samo nema spavanja, dok si i užinu djeca donose sama, kaže vlasnica igraonice. Nije joj jasno zbog čega se i igraonicma, zatvorenima od 19. ožujka, ponovno ne dozvoli rad. Dodaje da se već pripremila za sve uvjete koji su zadani i vrtićima - u prostoriji ne bi bilo više od devetero djece, i jedna odgajateljica, prostor i igračke bi se, kao i dosad, kaže, redovito dezifincirali, dakle spremni su ispoštovati sve uvjete koje moraju zadovoljiti i vrtići.

- Zvala sam i roditelje djece koja nam redovito dolaze na čuvanje po tih nekolik osati, svaki dan ili više puta tjedno, i prva je grupa gotovo popunjena, samo nema odobrenja za rad, kaže Marunica.

Na pitanje kad će se i igraonicama odobriti nastavak rada, iz Stožera odgovaraju kako za sada ne raspolažu s tom informacijom. "Nadamo se uskoro, ali sve ovisi o epidemiološkoj situaciji u zemlji i okruženju", kratko odgovaraju, bez objašnjenja zašto su igraonice i dalje zatvorene.

Kad se, nedavno, razmatralo otvaranje škola i vrtića, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak je rekao kako odluka nije na njima, epidemiolozima, nego na resornom ministarstvu. Djeca puno lakše prebolijevaju koronavirus, i transmisija ide teže pa su simptomi kod djece blaži, dodao je. Postavlja se stoga pitanje zašto su igraonice, ako nije do epidemiologa, i dalje zatvorene.

Pri udruzi Glas poduzetnika oformljena je i grupa vlasnika igraonica, koja je pisala Kriznom stožeru i Vladi u nadi da će ih što prije ponovno pustiti u rad.

- Dok se životi vraćaju u kakvu-takvu normalu, naši se pretvaraju u agoniju i očaj. Svoj slogan „Ostanite doma“ promijenili ste u „Ostanite odgovorni“. Mi smo oduvijek to bili, i ostali. Odgovorni smo ponajprije prema djeci i roditeljima koji nam pružaju svoje povjerenje. Odgovorni smo i prema obiteljima koje žive od našeg rada. Odgovorni smo i prema tisućama naših zaposlenika, mahom stručnih pedagoških djelatnika, kao i studenata iz raznih područja vezanih uz razvoj djece, psihologa i drugih koji svojim stručnim znanjem uvelike pomažu i roditeljima i djeci. Odgovorni smo i članovi društva koji svojim radom i plaćanjem svih poreza i doprinosa doprinose ukupnom razvoju naše domovine", stoji u otvorenom pismu koje su vlasnici igraonica poslali Vladi i Stožeru.

Mole ih da ovaj put oni budu odgovorni prema njima i njihovim zaposlenicima.

- Svaki novi dan bez donošenja odluka o nama za nas i naše zaposlenike znači put u nepovrat. Voljeli bismo kada bismo znali da ono čime se mi bavimo nije samo posao, to je puno više od toga. To su naši životi koje smo posvetili tom pozivu, jer rad sa djecom je prije svega poziv. Za obavljanje naše djelatnosti prije svega je potrebna ljubav. Nemoguće je voljeti nešto ili nekoga i istovremeno biti neodgovoran, a to najbolje znaju djeca i roditelji koji nam pružaju svoje bezgranično povjerenje, navode. Pokušavaju shvatiti po kojim kriterijima su "tretirani kao da ne postoje, ili kao rizičniji od drugih djelatnosti". Ukoliko u najkraćem roku ne dođe do otvaranja, zaključuju, tisuće ljudi će ostati bez egzistencije.

- U ovom trenutku ulažemo zadnje atome snage kako bismo uspjeli platiti naše djelatnike, najmove i ostale tekuće troškove, pritom zakidajući naše obitelji do krajnjih granica jer vjerujemo da ćete u najkraćem roku donijeti rješenje i odluku koja će biti na zadovoljstvo svih. Kako bismo vam uspjeli pobliže dočarati stanje u kojem se nalazimo, iznosimo vam podatak kako je samo dvadesetak igraonicama u čije vam se ime obraćamo zaposleno 209 osoba. Uzmete li to u obzir, i činjenicu da u Hrvatskoj ima na stotine igraonica, odmah će biti jasno da ukoliko u najkraćem mogućem roku ne počnemo sa radom, tisuće ljudi ostaje bez svoje egzistencije, a većina nas i bez cjelokupne imovine, pišu predstavnici igraonica.

Kako ističe Marunica, igraonicama je i lakše brinuti o sigurnosti djece jer je riječ o malim objektima bez popratnih prostorija, djeca tamo borave puno kraće, i slično.