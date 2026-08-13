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Capak u svijesti građana ima status 'političkog epidemiologa'

Piše Boris Rašeta,
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Capak u svijesti građana ima status 'političkog epidemiologa'
Zagreb: Konferencija "Ovisnost o pušenju - što čini Hrvatska" | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Dok mu nitko ne spori stručnost u području ekologije i voda (doktorirao je na temi arsena u pitkoj vodi), njegova javna reputacija je narušena jer je dopustio da HZJZ postane aparat za gašenje političkih požara

U teškoj situaciji s gospićkim otpadom, Andrej Plenković u pomoć je prizvao instituciju, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, odnosno njezina čelnika - Krunoslava Capaka. Pa, kud baš njega? Capak je “naš dečko”, HDZ-ovac s dna kace, što smo prije šest godina doznali čupajući mu priznanje iz usta kliještima. Javnosti je postao poznat kao član epidemiološkog stožera za borbu protiv korone, koji je prezentiran kao stručno tijelo. Međutim, ubrzo su u javnost procurile fotografije Capaka na skupovima HDZ-a koji je, stiješnjen dokazima, priznao da je HDZ-ovac, što je narušilo percepciju o neovisnosti epidemioloških mjera.

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Komentari 3
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