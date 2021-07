Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak rekao je na današnjoj sjednici Stožera kako postoji mogućnost uvođenja i treće doze cjepiva.

- Vjerojatno je da će se cijepiti s trećom dozom, neke zemlje su to već počele, ali u specifičnim uvjetima, kad je riječ o kineskom cjepivu. Riječ je o Turskoj i Mađarskoj. Nitko u ovom trenutku ne zna odgovor na to pitanje. Produžujemo trajanje potvrda, a time i druge prednosti onih koji su se cijepili. Neke države Europe su to već produžile na godinu dana. Vrlo je vjerojatno da će se ići s trećom dozom, kada, to još ne znamo, ali neke studije pokazuju da i možda neće biti potrebna treća doza, ali po mišljenju epidemiologa HZJZ-a s kojima dnevno komuniciram, vrlo vjerojatno je da će biti ta treća doza - rekao je Capak.

- Nema podataka da se sada treba cijepiti trećom dozom - dodala je ravnateljica Klinike za infektivne bolesti ''Dr. Fran Mihaljević'' Alemka Markotić.

Markotić kaže kako za sada još nema relevantnih studija koje bi potakle na uvođenje treće doze, ali da se prati situacija u svijetu.

- Jučer je rečeno da za sada nitko nema relevantnih studija koje bi kazale da se treba ili ne treba cijepiti trećom dozom. Zasad nema razloga da se ide u to, ali prate se studije većine zemalja, najveći će broj podataka dolaziti iz zemalja s najviše stanovnika. Nedavne studije koje su analizirale stanice odgovorne za pamćenje infekcije dale su dobar odgovor, vidi se da je na cijepljenje jako dobar odgovor i memorija. Prati se delta varijanta, proizvođači razmišljaju da u iduću generaciju cjepiva uključe i deltu. Preporuka bi onda bila docjepljivanje novom generacijom, uglavnom za starije s teškim bolestima ili imunokompromitirane u ovom trenutku - objasnila je Markotić.