TEHNIČKO VELEUČILIŠTE ZAGREB

Career Day na TVZ-u: Studenti imaju priliku upoznati poslodavce iz 12 industrija

Foto: TVZ

Tvrtke će studentima pokazati sve prednosti koje nude za mlade zaposlenike

Više od 60 tvrtki iz više od 12 industrija predstavit će se studentima na tradicionalnom Danu karijera Tehničkog veleučilišta Zagreb, u srijedu 28. svibnja.

Kako naglašavaju s TVZ-a Dan karijera je događaj koji povezuje teoriju i praksu, te pretvara znanje u konkretne putove zapošljavanja. Ove godine program naglašava razvoj karijere, mogućnosti napredovanja, te prednosti upoznavanja s poslodavcima uživo. Poduzeća partneri na sajmu demonstrirat će sve benefite koje nude kako bi mladi stručnjaci - inženjeri i inženjerke izrastali u zadovoljne i inovativne zaposlenike.

Marino Kuljanac, inženjer informatike, trenutno na 1. godini diplomskog studija TVZ-a, tijekom prošlogodišnjeg Dana karijera uspostavio je izravne kontakte s poslodavcima Point d.o.o. i dobio priliku za posao u toj renomiranoj IT firmi.

- Na studiju sam razvio ključne kompetencije za posao: Programiranje u modernim programskim jezicima, razumijevanje principa sigurnosti informacijskih sustava, timski rad na realnim projektima i razumijevanje poslovnih procesa. To mi je pomoglo na prvome poslu - ističe.

Foto: TVZ

Luka Valjak, magistar inženjer građevinarstva, bivši TVZ-ovac, gradi karijeru na građevinskim projektima obnove Grada Zagreba nakon potresa u tvrtki Loading d.o.o. Tijekom studiranja radio je prvo administrativne poslove u polju graditeljstva, te je postepeno gradio svoj put prema radu na terenu.

- Praktični dio nastave na Veleučilištu značajno je utjecalo na jačanje mog samopouzdanja i brže preuzimanje odgovornosti u konkretnim poslovima. S vještinama stečenim kroz nastavni program na smjeru Graditeljstva brzo sam ulazio u praksu i praktično primjenjivao znanja iz upravljanja proizvodnim procesima - ističe Luka.

Na ovogodišnjem Danu karijera poslodavci žele pokazati sve prednosti zaposlenja kroz konkretne primjere karijernog rasta, mogućnosti stjecanja certifikata i prilika za rad na inovativnim projektima. Tvrtke iz različitih sektora, od IT-a, energetike i građevine, preko strojarstva i elektronike, pa do digitalne ekonomije i sigurnosti, potvrđuju da je kvalitetno obrazovani kadar ključ buduće konkurentnosti gospodarstva.

