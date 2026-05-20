Career Day na TVZ-u: Studenti imaju priliku upoznati poslodavce iz 12 industrija

Više od 60 tvrtki iz više od 12 industrija predstavit će se studentima na tradicionalnom Danu karijera Tehničkog veleučilišta Zagreb, u srijedu 28. svibnja.

Kako naglašavaju s TVZ-a Dan karijera je događaj koji povezuje teoriju i praksu, te pretvara znanje u konkretne putove zapošljavanja. Ove godine program naglašava razvoj karijere, mogućnosti napredovanja, te prednosti upoznavanja s poslodavcima uživo. Poduzeća partneri na sajmu demonstrirat će sve benefite koje nude kako bi mladi stručnjaci - inženjeri i inženjerke izrastali u zadovoljne i inovativne zaposlenike.

Marino Kuljanac, inženjer informatike, trenutno na 1. godini diplomskog studija TVZ-a, tijekom prošlogodišnjeg Dana karijera uspostavio je izravne kontakte s poslodavcima Point d.o.o. i dobio priliku za posao u toj renomiranoj IT firmi.

- Na studiju sam razvio ključne kompetencije za posao: Programiranje u modernim programskim jezicima, razumijevanje principa sigurnosti informacijskih sustava, timski rad na realnim projektima i razumijevanje poslovnih procesa. To mi je pomoglo na prvome poslu - ističe.

Luka Valjak, magistar inženjer građevinarstva, bivši TVZ-ovac, gradi karijeru na građevinskim projektima obnove Grada Zagreba nakon potresa u tvrtki Loading d.o.o. Tijekom studiranja radio je prvo administrativne poslove u polju graditeljstva, te je postepeno gradio svoj put prema radu na terenu.

- Praktični dio nastave na Veleučilištu značajno je utjecalo na jačanje mog samopouzdanja i brže preuzimanje odgovornosti u konkretnim poslovima. S vještinama stečenim kroz nastavni program na smjeru Graditeljstva brzo sam ulazio u praksu i praktično primjenjivao znanja iz upravljanja proizvodnim procesima - ističe Luka.

Na ovogodišnjem Danu karijera poslodavci žele pokazati sve prednosti zaposlenja kroz konkretne primjere karijernog rasta, mogućnosti stjecanja certifikata i prilika za rad na inovativnim projektima. Tvrtke iz različitih sektora, od IT-a, energetike i građevine, preko strojarstva i elektronike, pa do digitalne ekonomije i sigurnosti, potvrđuju da je kvalitetno obrazovani kadar ključ buduće konkurentnosti gospodarstva.