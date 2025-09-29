Čari multikulturalizma: Bruxelles se pretvorio u ratnu zonu. Čak 92 pucnjave godišnje

Belgija prolazi kroz jednu od najozbiljnijih sigurnosnih kriza u svojoj povijesti i sada je u središtu medijskih naslova iz potpuno negativnih razloga. Nasilje na ulicama Bruxellesa povećalo se tijekom posljednjeg desetljeća, ali u protekloj godini stvari su otišle toliko daleko, da je belgijski ministar sigurnosti i unutarnjih poslova Bernard Quintin 6. rujna predložio slanje vojske na ulice prijestolnice Belgije i EU.

Ovo je bez presedana, osim u slučajevima terorizma, i izgleda kao odraz sumorne stvarnosti: vlasti su izgubile kontrolu nad dijelovima grada, ili kako je ministar unutarnjih poslova Bernard Cantin oštro izjavio ranije ovog mjeseca: „Borimo se protiv multinacionalnih organizacija bez moralnih načela, s ogromnim financijskim resursima i sposobnošću da ubijaju.“

Bruxelles se dugo suočava s kriminalom povezanim s drogom, ali u posljednje dvije godine broj pucnjava na ulicama pretvorio je grad u bojište. U 2024. godini zabilježeno je 92 pucnjave, neke usred bijela dana, u prepunim gradskim centrima. Sve više stanovnika prijavljuje osjećaj straha, nesigurnosti i osjećaj da je „grad pod opsadom.“

Kao glavni grad nekadašnje kolonijalne sile gdje su dolazili brodovi puni robova i resursa iz cijelog svijeta, Bruxellesu nije stran organizirani kriminal i šverc, ali stvari su se zadnjih par godina otele kontroli.

Mnoge bande su se pojavile diljem grada, Crni vukovi, New Jack, 1210. Neke su bazirane striktno na etničkoj strukturi, a neke isključivo na temelju kvartova ili bolje rečeno geta i no go zona gdje se nalaze.

Nakon financijske krize 2008. godine, treći val nasilja zahvatio je grad, s pojavom vojnog oružja na crnom tržištu, od kojih je mnogo potjecalo iz Turske, bivšeg Sovjetskog Saveza i Jugoslavije. S vremenom su zatvori postali prekrcani, pravosudni sustav se urušavao pod pritiskom, a kazne su postale blage.

Kap prelila čašu

Za mnoge nevine civile eksalacija je stigla u veljači ove godine, kada je grad zabilježio tri pucnjave u tri uzastopna jutra. U jednoj od njih, blizu metro stanice Clemenceau, na mjestu događaja pronađeno je 17 čahura, što ukazuje na produženu pucnjavu, a ne na jedan incident. Dan kasnije, dvije osobe su ranjene u četvrti Saint-Joseph, koja je već godinama poznata kao žarište kriminala.

Ministar unutarnjih poslova Bernard Cantin, s ministricom pravosuđa Anneliese Verlinden, odmah su najavili niz mjera: povećanje policijskih snaga, veću prisutnost u problematičnim područjima i bolju koordinaciju između federalne i lokalne policije. „Ne smijemo dopustiti da Bruxelles postane bojno polje organiziranog kriminala,“ rekao je Cantin.