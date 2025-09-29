Obavijesti

News

Komentari 0
VALJDA 'NE BU' I KOD NAS

Čari multikulturalizma: Bruxelles se pretvorio u ratnu zonu. Čak 92 pucnjave godišnje

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 2 min
Čari multikulturalizma: Bruxelles se pretvorio u ratnu zonu. Čak 92 pucnjave godišnje
Foto: antonio_ponte

Nakon financijske krize 2008. godine, treći val nasilja zahvatio je grad, s pojavom vojnog oružja na crnom tržištu, od kojih je mnogo potjecalo iz Turske, bivšeg Sovjetskog Saveza i Jugoslavije

Belgija prolazi kroz jednu od najozbiljnijih sigurnosnih kriza u svojoj povijesti i sada je u središtu medijskih naslova iz potpuno negativnih razloga. Nasilje na ulicama Bruxellesa povećalo se tijekom posljednjeg desetljeća, ali u protekloj godini stvari su otišle toliko daleko, da je belgijski ministar sigurnosti i unutarnjih poslova Bernard Quintin 6. rujna predložio slanje vojske na ulice prijestolnice Belgije i EU.

Ovo je bez presedana, osim u slučajevima terorizma, i izgleda kao odraz sumorne stvarnosti: vlasti su izgubile kontrolu nad dijelovima grada, ili kako je ministar unutarnjih poslova Bernard Cantin oštro izjavio ranije ovog mjeseca: „Borimo se protiv multinacionalnih organizacija bez moralnih načela, s ogromnim financijskim resursima i sposobnošću da ubijaju.“

Bruxelles se dugo suočava s kriminalom povezanim s drogom, ali u posljednje dvije godine broj pucnjava na ulicama pretvorio je grad u bojište. U 2024. godini zabilježeno je 92 pucnjave, neke usred bijela dana, u prepunim gradskim centrima. Sve više stanovnika prijavljuje osjećaj straha, nesigurnosti i osjećaj da je „grad pod opsadom.“

Kao glavni grad nekadašnje kolonijalne sile gdje su dolazili brodovi puni robova i resursa iz cijelog svijeta, Bruxellesu nije stran organizirani kriminal i šverc, ali stvari su se zadnjih par godina otele kontroli.

Mnoge bande su se pojavile diljem grada, Crni vukovi, New Jack, 1210. Neke su bazirane striktno na etničkoj strukturi, a neke isključivo na temelju kvartova ili bolje rečeno geta i no go zona gdje se nalaze.

Nakon financijske krize 2008. godine, treći val nasilja zahvatio je grad, s pojavom vojnog oružja na crnom tržištu, od kojih je mnogo potjecalo iz Turske, bivšeg Sovjetskog Saveza i Jugoslavije. S vremenom su zatvori postali prekrcani, pravosudni sustav se urušavao pod pritiskom, a kazne su postale blage. 

Kap prelila čašu

Za mnoge nevine civile eksalacija je stigla u veljači ove godine, kada je grad zabilježio tri pucnjave u tri uzastopna jutra. U jednoj od njih, blizu metro stanice Clemenceau, na mjestu događaja pronađeno je 17 čahura, što ukazuje na produženu pucnjavu, a ne na jedan incident. Dan kasnije, dvije osobe su ranjene u četvrti Saint-Joseph, koja je već godinama poznata kao žarište kriminala.

ŽESTOKO GA ISPROZIVALI Eurozastupnici: 'Bruxelles ne smije Vučiću nuditi mrkve da bi on davao batine građanima'
Eurozastupnici: 'Bruxelles ne smije Vučiću nuditi mrkve da bi on davao batine građanima'

Ministar unutarnjih poslova Bernard Cantin, s ministricom pravosuđa Anneliese Verlinden, odmah su najavili niz mjera: povećanje policijskih snaga, veću prisutnost u problematičnim područjima i bolju koordinaciju između federalne i lokalne policije. „Ne smijemo dopustiti da Bruxelles postane bojno polje organiziranog kriminala,“ rekao je Cantin.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Dok su pomagali ženi (30) koju je pogodila raketa u Makarskoj, svatovi su otišli slaviti u BiH
OTIŠLI SLAVITI U ČAPLJINU

Dok su pomagali ženi (30) koju je pogodila raketa u Makarskoj, svatovi su otišli slaviti u BiH

Dok su liječnici pružali pomoć djevojci (30), neslužbeno doznajemo da su svatovi napustili Hrvatsku te su otišli u Čapljinu gdje se nastavilo svadbeno slavlje.
Tko je Alen Muhić: 'Četnik je '92 silovao moju majku. Rodila me i pobjegla. Našao sam ih oboje'
O NJEMU SNIMILI DVA FILMA

Tko je Alen Muhić: 'Četnik je '92 silovao moju majku. Rodila me i pobjegla. Našao sam ih oboje'

Nakon gostovanja u Nedjeljom u 2 donosimo životnu priču Alena Muhića. Danas radi kao medicinski tehničar u bolnici u kojoj je i rođen. Tada su ga udomili domar bolnice Muharem i njegova supruga Advija. 'Oni su mi pokazali da obitelj ne određuje krv, već srce', kaže Alen
Liječnici o borbi za život žene koja je stradala na svadbi: Ne pamtimo ovakav slučaj i ozljede
'SVE SMO POKUŠALI'

Liječnici o borbi za život žene koja je stradala na svadbi: Ne pamtimo ovakav slučaj i ozljede

Nakon što je žena pogođena signalnom raketom na vjenčanju u Šibeniku, liječnici iz Opće bolnice Šibenik opisali su kako je izgledala borba za njezin život

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025