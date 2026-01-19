Carinici zaustavili bus srpskih tablica u Sl. Brodu. Pogledajte što su našli vozaču u torbici!

Carinici u Slavonskom Brodu u subotu su pronašli neprijavljenu gotovinu, nakon što su proveli nadzor autobusa srpskih tablica, kojeg je vozio državljanin Republike Srbije. Nadzor su obavili na autocesti A3, na odmorištu Sredanci, piše Carinska uprava.

Foto: carina.gov.hr

U ručnoj torbici vozača pronašli su gotovinu koja nije prijavljena prilikom ulaska u područje Europske unije. Ukupni iznos bio je 22.100 CHF i 800 eura.

Foto: carina.gov.hr

Zbog prekršaja, vozaču su odredili kaznu od 7.500 eura. Platio je dvije trećine kazne, odnosno 5.000 eura, sukladno zakonskim odredbama.