Obavijesti

News

Komentari 11
PLATIO JE KAZNU

Carinici zaustavili bus srpskih tablica u Sl. Brodu. Pogledajte što su našli vozaču u torbici!

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Carinici zaustavili bus srpskih tablica u Sl. Brodu. Pogledajte što su našli vozaču u torbici!
3
Foto: carina.gov.hr

Zbog prekršaja, vozaču su odredili kaznu od 7.500 eura. Platio je dvije trećine kazne, odnosno 5.000 eura, sukladno zakonskim odredbama

Admiral

Carinici u Slavonskom Brodu u subotu su pronašli neprijavljenu gotovinu, nakon što su proveli nadzor autobusa srpskih tablica, kojeg je vozio državljanin Republike Srbije. Nadzor su obavili na autocesti A3, na odmorištu Sredanci, piše Carinska uprava.

Foto: carina.gov.hr

U ručnoj torbici vozača pronašli su gotovinu koja nije prijavljena prilikom ulaska u područje Europske unije. Ukupni iznos bio je 22.100 CHF i 800 eura.

JUTARNJI KAOS U ZAGREBU VIDEO Sudar dva auta kod Rebra, nastala velika gužva
VIDEO Sudar dva auta kod Rebra, nastala velika gužva
Foto: carina.gov.hr

Zbog prekršaja, vozaču su odredili kaznu od 7.500 eura. Platio je dvije trećine kazne, odnosno 5.000 eura, sukladno zakonskim odredbama.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 11
Zagrepčanka Marija daruje mlijeko za spas beba: 'Radim to za one koje nisu uz svoje mame'
BANKA HUMANOG MLIJEKA

Zagrepčanka Marija daruje mlijeko za spas beba: 'Radim to za one koje nisu uz svoje mame'

Jedna doza mlijeka, za koju meni treba svega pet do deset minuta, nekoj bebi osigurava obrok - ispričala je Marija. Voditeljica banke humanog mlijeka dr. Jurjana Novoselac kaže da im uvijek dobro dođu nove zalihe.
Prizori strave u Španjolskoj: U sudaru vlakova poginulo više od 39 ljudi. 'Noć duboke tuge'
SUDAR BRZIH VLAKOVA

Prizori strave u Španjolskoj: U sudaru vlakova poginulo više od 39 ljudi. 'Noć duboke tuge'

Najmanje 39 ljudi je poginulo, a više od 150 je teško ozlijeđenih u nedjelju na jugu Španjolske, kad je došlo do iskakanja vagona i sudara dva brza vlaka u blizini Adamuza u Andaluziji
Melanijina je zadnja?! Trump optužio 'neposlušne' zemlje za 'opasnu igru'. Osim Slovenije...
RUŠI SVIJET, A DRHTI OD ŽENE

Melanijina je zadnja?! Trump optužio 'neposlušne' zemlje za 'opasnu igru'. Osim Slovenije...

Trump je najavio i carine za osam ‘neposlušnih’ europskih zemalja. Optužio ih je za ‘ opasnu igru“ na Grenlandu. Sve, osim Slovenije...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026