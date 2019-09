CARNET javio: Web stranice škola su napokon proradile

Otklonjene su poteškoće u sustavu mrežnih stranica škola te su one sada dostupne korisnicima. U tijeku je optimizacija sustava koja će osigurati bolju propusnost e-pošte s adresama @skole.hr. Ispričavamo se na prouzročenim poteškoćama te radimo sve kako bismo što prije osigurali redovan rad sustava e-pošte, objavio je na svojim mrežnim stranicama CARNET.

Foto: 24sata/screenshot

Podsjetimo, web-stranice škola loše su radile već deset dana, a u četvrtak se sustav u koji je uključeno 1200 škola potpuno srušio, te nije bilo nikakve informacije o tome kad će stranice na kojima se objavljuju sve važne informacije za učenike i roditelje proraditi. Ravnatelji i razrednici roditeljima su poslali poruke s privatnih mailova, jer osim web-stranica nisu radili ni njihovi službeni mailovi, ističući kako nemaju informacije kad će sustav proraditi.

Mnogi su i na ulazna vrata škola izvjesili papirnate obavijesti. Iz CARNET-a su pojasnili kako se to dogodilo zbog povećanog broja onih koji su pokušavali pristupiti stranicama, no tu je nekoliko problema: Kako piše Novi list, pristupnika mreži nema više nego inače, dapače, ima ih manje jer je manje učenika nego lani. Osim toga, ista stvar se redovito događa sa CARNET-ovom stranicom upisi.hr, koja doslovce svake godine prvog dana prijava za upis u srednju školu - padne. To znači da su u samome CARNET-u itekako svjesni problema s povećanim brojem pristupnika, te kako se uopće nisu pripremili na činjenicu da na početku školske godine u kojoj se provodi reforma biti povećan interes roditelja koji masovno koriste internet.

Osim toga, na sva zvona najavljivana reforma koja ulazi u škole podrazumijeva i podržava digitalizaciju, te što veće korištenje online komunikacijskih kanala, kako u školama, tako i u komunikaciji s učenicima i roditeljima. To je istaknula i sama ministrica Blaženka Divjak, koja je u utorak na svojoj Facebook stranici održala virtualni roditeljski sastanak za roditelje, iako bi roditeljski sastanci trebali biti posao ravnatelja i razrednika, a ne ministrice.

Foto: Facebook

- Ministrice, dijete mi kreće u prvi razred, no na web-stranici škole nema nikakvih obavijesti što nam je potrebno i kako da se pripremimo. Možete li potaknuti škole da to čim prije naprave - glasilo je pitanje jedne majke, a ministrica joj je ovako odgovorila:

- Sve informacije možete naći na stranicama ministarstva, a posebice na stranicama "Škole za život", skolazazivot.hr. Preporučujemo svim školama da stave upute na web kako bi svi roditelji bili obaviješteni, a posebice na roditeljskim sastancima da daju potrebne obavijesti.

No to očito nije bit veće suradnje i bolje komunikacije sa školama, niti bi roditelji, koji su s pravom ljutiti i zbunjeni zbog ove situacije, trebali surfati po stranicama ministarstva za obavijesti o svojim lokalnim školama. Ministarstvo promovira moderne tehnologije, no u praksi sve se ponovo svodi na papir, olovku, telefon i usmenu predaju.