Oporbeni čelnici pokopali su izjavu Plenkovića: 'Bez kavice, Vlada nam je kao zla maćeha'

Bivši i sadašnji gradonačelnici i župani demantiraju premijera Andreja Plenkovića koji je izjavio da se Vlada prema svim lokalnim jedinicama ponaša jednako bez obzira tko je na vlasti i nikoga ne diskriminira. Nakon kave s premijerom, nezavisni gradonačelnik Sv. Nedjelje Dario Zurovec je svoj prelazak u parlamentarnu većinu pravdao upravo time da je teže raditi kada ste oporbeni čelnik. Naveo je da zna čekati satima da ga primi neki djelatnik u ministarstvu, a onda uvijek "fali neki papir". Pa je odlučio biti dio većine kako bi sve rješavao i izborio se za financiranje pruge do Zagreba. Plenković ga je opovrgnuo, ali iako ne podupiru Zurovčev prelazak, oporbeni lokalni i regionalni čelnici se slažu da im je teže.

Osim toga, saznajemo da Zurovec i HDZ imaju u vidu i konkretnu buduću političku suradnju. HDZ sada u Zagrebačkoj županiji podupire dugogodišnjeg župana Stjepana Kožića. Ali Kožićeva stranka bi se trebala spojiti uskoro sa Zurovčevom listom, a na izborima za tri godine bi onda HDZ podržao Zurovca za župana. Ta opcija iz pozadine nije u petak javno spominjana kada je Zurovec objavio da je 78. ruka.

Ali što se tiče toga da HDZ-ovi župani, načelnici i gradonačelnici prolaze bolje, to su čak i u kampanjama govorili HDZ-ovci kada su birača pozivali da glasaju za njih jer će tada imati otvorena vrata prema Vladi i lakši pristup novcima.

Ivica Puljak (Centar) je do lani četiri godine vodio Split, drugi najveći grad, a u tom mandatu je HDZ od četiri velika grada imao samo Osijek.

- Imao sam osjećaj da mi je Vlada poput zle maćehe – kaže nam Puljak.

Puljak ističe da ne želi griješiti dušu i da su ministri uglavnom bili susretljivi i suradljivi, ali da su se bojali premijera i stranačkog šefa Andreja Plenkovića koji je ipak imao zadnju riječ, jer, kaže, HDZ funkcionira kao mafijaška organizacija.

- Znam da je premijer osobno stopirao da naš projekt obnove Žnjana bude strateški projekt iako su prolazili mnogi manji. Uređenje plaže Žnanj su otvoreno sabotirali bojeći se da ako ga završimo, dobivamo izbore. Slali su desetine inspekcija, pa i rudarsku, samo da nam nešto nađu. Ili kada je moj protukandidat obećavao dovesti Europske igre u Split jer Vlada daje potporu, a onda sam ja pobijedio i Vlada je odustala – prisjeća se Puljak.

Kaže i da kada su prijavljivali projekte, Zagreb i Split su dobivali znatno manje od potreba, a kriteriji su uvijek bili tako postavljeni da dobro prođu HDZ-ovi gradovi.

- Mi i Osijek dobijemo tako istu količinu novca, po 55 milijuna, a imamo dvostruko više stanovnika, premda su njihovi, takozvani, kriteriji bili su povezani s brojem stanovnika. Ili kada smo prijavili škole za ulaganja. Projekti stoje u Ministarstvu obrazovanja, dok se drugima odobravaju. A onda izađe ministar i prozove nas i Zagreb da nemamo projekte! – kaže Puljak.

Kaže kako su upravo oni predlagali i ograničenje trgovine alkoholom jer je Split imao taj problem s kasnonoćnim trgovinama. Puljak kaže da im je Ministarstvo reklo da to sami riješe jer imaju na raspolaganju druge zakonske odredbe.

- Naravno da nismo to mogli sami riješiti jer nismo imali ovlasti. I sada, kada je HDZ na vlasti, mijenjaju zakon, a gradonačelnik se hvali da je to na njegovu inicijativu – prepričava dalje bivši gradonačelnik.

Što se tiče Zurovčeve izjave, Puljak kaže da je to za njega kazneno djelo trgovine utjecajem i ne može vjerovati da se time javno hvale.

- Cijeli princip je u biti jednostavan. HDZ u centralnoj vlasti želi da ovisite o njima jer vas tako mogu utišati i ucjenjivati. Mi smo imali vlastite izvore financiranje za brojne projekte, zato smo im i smetali -zaključuje Puljak.

Marko Jelić je kao nezavisni prvo pobijedio HDZ u Kninu, a zatim i u Šibensko-kninskoj županiji. Nakon prošlih izbora se više ne bavi politikom.

- Zurovec je dobrim dijelom u pravu, ali za to nisu krivi službenici, takva je klima da ako niste iz tog habitusa, teže vam je doći do novaca. To nije fer prema građanima i nema razloga da se tako ponašaju. Razumijem i premijera, ali nažalost, sve vam se to na kraju svodi na nemoralnu političku trgovinu. Krivi su i birači koji to podupiru – kaže Jelić.

Ističe i svoj primjer kada je želio da sjedište Parka prirode Dinara bude u Kijevu, ali centralna vlast to nije dozvoljavala. I onda, kada je on otišao, imenovali su sjedište.

- Izgubljeno je tako 10 milijuna eura europskog novca jer nismo imali sjedište ustanove – kaže Jelić.

Mostov Miro Bulj koji vodi Sinj kaže da je na dijelu apsolutna diskriminacija oporbenih čelnika gradova. Zurovčev potez prelaska u većinu ni najmanje ne podupire jer kaže da je demokracija dotakla dno ako treba u Saboru "dizati ručice i podržavati velikog vođu Plenkovića" ako se želi dobiti nešto za grad.

- Uvijek gledaju da vas zaobiđu. U kampanji su se HDZ-ovci ovdje baš pozivali na tu vertikalu i da ako oni pobjede da će Vlada napraviti ceste, staračke domove, vrtiće, dom zdravlja. Ma sve! Mi trebamo brzu cestu, tada su je obećali, a sada se i dalje odugovlači. Pa ta cesta nije za Bulja, nego za Sinjane, ali i Splićane. Sramotno je to što rade s tim kavama i da traže podršku u Saboru ako želite projekte. Radije bi dao ostavku. Najbolje da promijenimo Ustav, pa da Plenković u sve lokalne čelnike sam imenuje – kaže Bulj.

Dok bivši oporbeni čelnici gradova i županija otvoreno govore o tome kako ih je centralna vlast sabotirala i koliko im je zbog toga bilo teže vladati, osim Bulja, oni koji su trenutačno na vlasti su suzdržaniji. Jer i dalje moraju surađivati i ovise o odobrenjima projekta Vlade, ministarstava, raznih državnih ustanova i tvrtki. A sve je centralizirano.

- Mogu samo reći da se čudom čudim što se sada ljudi čude Zurovčevoj izjavi. Pa to se zna da tako funkcionira i to je nažalost realnost – kaže nam gradonačelnica Pazina Suzana Jašić(Možemo!) koja i sama ima projekte koji zavise o centralnoj vlasti.

SDP-ov gradonačelnik Pule i bivši čelnik stranke Peđa Grbin nam je samo kratko rekao da se u ovih devet mjeseci koliko on vodi grad, svi ugovoreni projekti realiziraju. A kaže i da su prošli svi projekti koje su prijavili na EU fondove i koji su ispunili kriterije.