Časna sestra Marija Magdalena Mrzljak i danas moli za njegovu kanonizaciju
STEPINČEVA NEĆAKINJA PLUS+
Časna Marija Magdalena slavi 100. rođendan! Prisjetila se svog 'Uje', blaženog Stepinca...
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Redovnica Družbe sestara milosrdnica svetoga Vinka Paulskoga, časna sestra Marija Magdalena Mrzljak, prošlog je tjedna proslavila stoti rođendan. Njezin život obilježili su vjera, skromnost i služenje Bogu, ali i posebna povezanost s blaženim Alojzijem Stepincem, kojemu je bila nećakinja. Rođena je 1926. godine kao kći Josipe Stepinac, rođene sestre kardinala Stepinca, pa su njezina sjećanja na ujaka dragocjeno svjedočanstvo o njegovu životu.
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