MORH lani zabranio poslove s uhićenom poduzetnicom. Varala je na stvari od koje ovise životi!

Ministarstvo obrane lani je u lipnju zabranilo tvrtki Design Vision sudjelovanje na svojim natječajima. Kako ekskluzivno doznaju 24sata, razlog je taj što su pokušali varati s referencama i sigurnosnim uvjetima za ploče koje se umeću u pancirne prsluke koje je MORH nabavljao.

Tvrtka Design Vision u vlasništvu je uhićene poduzetnice Alme Boch. U četvrtak je uhićena po nalogu USKOK-a zajedno s bivšim šefom nabave MORH-a Ivicom Devčićem zbog muljaže s nabavom čizama za elitne vojne postrojbe.

Kako smo jučer ekskluzivno objavili, tvrtka Alme Boch registrirana je u obiteljskom stanu u zagrebačkoj Dubravi, ima tek jednog zaposlenog, ne proizvodi ništa, ali je od 2018. godine sklopila milijunske poslove s MORH-om za nabavu čizama, beretki, kapa, potkapa, termo donjeg rublja, maski...

Mikropoduzetnica Boch tu je opremu uglavnom nabavljala od stranih proizvođača, a za vrijeme uhićenog Devčića poslove je dobivala jednostavnom nabavom, bez otvorenih postupaka nabave na koje su se svi mogli javiti. USKOK ih je uhitio upravo jer sumnja da je Devčić zlorabio svoj položaj šefa nabave i namjerno podijelio nabavu čizama na manje iznose kako bi bez javno objavljenog natječaja taj posao mogao dati Boch. Riječ je o nabavi taktičkih vojnih čizama koje je MORH 2018. i 2019. godine platio ukupno više od 470.000 kuna s PDV-om.

Uhićenog Devčića na mjesto šefa nabave postavio je bivši HDZ-ov ministar Damir Krstičević 2017. godine, a s te funkcije maknuo ga je također bivši HDZ-ov ministar Mario Banožić 2022. godine. U tom je razdoblju tek osnovana tvrtka Design Vision sklopila 15 ugovora vrijednih gotovo četiri milijuna kuna s PDV-om. Ali i nakon odlaska Devčića nastavili su suradnju s MORH-om. U 2023. godini nisu imali ugovore, ali su zato 2024. i 2025. godine imali isplate u vrijednosti od 454.000 eura s PDV-om.

Odlaskom Devčića, zatim i Banožića, te dolaskom HDZ-ova Ivana Anušića stvari se ipak mijenjaju. Ugovore koje su dobili od 2024. dobili su u pregovaračkom postupku, ali za nabave na koje su se mogle javiti zainteresirane tvrtke. Design Vision čak je srušio i jedan ugovor za nabavu rukavica na kojem nisu prošli zbog cijene i kvalitete. Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave dala im je za pravo, a MORH im je čak morao isplatiti trošak žalbe nešto niži od 4.000 eura.

Ali nakon natezanja s referencama nova služba nabave lani shvaća da su lažno prikazivali činjenice u pregovorima o nabavi balističkih zaštitnih ploča koje se stavljaju u pancirne prsluke. Pancirni prsluci štite živote hrvatskih vojnika, pa je nevjerojatno da je uhićena Boch išla muljati s tako ozbiljnom stvari o kojoj ovise životi.

Kako smo uspjeli doznati, MORH je lani u lipnju donio odluku da nisu pouzdan dobavljač i zabranio im sudjelovanje na svim natječajima MORH-a na četiri godine, odnosno do 2029. godine.

Boch je imala pravo žalbe na takvu odluku, ali žalbu nije ni podnijela. To očito znači da je i sama shvatila da je otkrivena i da je vrijeme kada je lako dobivala poslove prošlo.

