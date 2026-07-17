Automobil je završio u kanalu te su ljude spašavali vatrogasci iz JVP Ivanić Grad i DVD Popovača. Iz spremnika kamiona cisterne curilo je gorivo, no to je sanirano
VIDEO Sudar auta i cisterne na A3. Ljude spašavali vatrogasci
Na autocesti A3 kod čvora Popovača došlo je do sudara osobnog automobila i cisterne, javljaju iz PU sisačko-moslovačke.
Automobil je završio u kanalu te su ljude spašavali vatrogasci iz JVP Ivanić Grad i DVD Popovača. Iz spremnika kamiona cisterne curilo je gorivo, no to je sanirano. Službe su još na terenu, čeka se helikopter da pokupi ozlijeđene.
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Do dolaska helikoptera promet u smjeru istoka privremeno je obustavljen.
- Prometna nesreća na autocesti A3 na 87+100 km između čvora Križ i čvora Popovača na kolniku u smjeru Lipovca. Promet je privremeno u prekidu - stoji na službenim stranicama Hrvatskog autokluba.
Više informacija bit će dostupno po završetku očevida.
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