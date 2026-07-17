VIDEO Sudar auta i cisterne na A3. Ljude spašavali vatrogasci

Na autocesti A3 kod čvora Popovača došlo je do sudara osobnog automobila i cisterne, javljaju iz PU sisačko-moslovačke.

Automobil je završio u kanalu te su ljude spašavali vatrogasci iz JVP Ivanić Grad i DVD Popovača. Iz spremnika kamiona cisterne curilo je gorivo, no to je sanirano. Službe su još na terenu, čeka se helikopter da pokupi ozlijeđene.

Pokretanje videa... VIDEO Prometna nesreća na A3 | Video: 24sata Video

Do dolaska helikoptera promet u smjeru istoka privremeno je obustavljen.

- Prometna nesreća na autocesti A3 na 87+100 km između čvora Križ i čvora Popovača na kolniku u smjeru Lipovca. Promet je privremeno u prekidu - stoji na službenim stranicama Hrvatskog autokluba.

Više informacija bit će dostupno po završetku očevida.

