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TRAGEDIJA KOD SPLITA

Časnik katamarana ide u jednomjesečni istražni zatvor

Piše HINA,
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Časnik katamarana ide u jednomjesečni istražni zatvor
Foto: Čitatelj 24sata

Županijsko državno odvjetništvo (ŽDO) u Splitu ​je otvorilo istragu protiv njega zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ugrožavanja posebnih vrsta prometa

Dežurni istražni sudac Županijskog suda u Splitu odredio je jednomjesečni istražni zatvor 33-godišnjem časniku palube koji je u nedjelju ujutro upravljao putničkim katamaranom "Krila Eclipse" i sudario se s jedrilicom na kojoj je poginulo četvero ljudi. Kako se doznaje na Županijskom sudu, istražni zatvor je prvom časniku J.B. određen po osnovi utjecaja na svjedoke, odnosno zbog bojazni da bi mogao utjecati na sedmoricu članova posade koji su se u vrijeme nesreće nalazili s njim na katamaranu. Sudac je odbio prijedlog Županijskog državnog odvjetništva da mu se istražni zatvor odredi zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, a odvjetništvo i obrana žalbu mogu podnijeti u roku od tri sljedeća dana.

Županijsko državno odvjetništvo (ŽDO) u Splitu ​je otvorilo istragu protiv njega zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ugrožavanja posebnih vrsta prometa.

Prema tužiteljstvu, ta se pomorska nesreća dogodila 14. lipnja oko 11.30 sati​ kada je časnik upravljao putničkim katamaranom na kojem se nalazio veći broj putnika i članova posade, krećući se na relaciji Split-Hvar, između otoka Brača i Šolte u akvatoriju Splitskih vrata, pri čemu je postupio protivno relevantnim odredbama o poduzimanju svih mjera potrebnih za sigurnost broda i plovidbe.

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U svom priopćenju je odvjetništvo među ostalim istaknulo kako je časnik upravljao katamaranom bez uključenog radarskog nadzora i sustava za alarmiranje​, da nije poduzeo sve mjere potrebne za sigurnost broda i plovidbe​ kao i da tijekom plovidbe nije kontinuirano osmatrao plovni put i plovila ispred i oko sebe.

Uz sve to se nije kretao sigurnosnom brzinom potrebnom za izbjegavanje sudara​, nije uočio jedrilicu koja mu je dolazila s desne strane​, ali ni poduzeo potrebne radnje radi izbjegavanja sudara s jedrilicom​. U sudaru je jedrilica potonula.​ Tom prilikom je četvero ljudi izgubilo život, jedna je osoba zadobila teške, a dvije osobe lakše tjelesne ozljede.

Ta teška pomorska nesreća se dogodila u nedjelju tijekom jutra kada su se u Splitskim vratima sudarili putnički katamaran na kojem se uz posadu nalazilo i 118 putnika, te jedrilica na kojoj je bilo osam Čeha. Oba plovila su se kretala put Hvara, a nakon sudara jedrilica je potonula na dubinu od 50 metara. Nakon nesreće je iz kabine jedrilice izvučen mrtav muškarac.

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