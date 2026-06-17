Skiper jedrilice izašao iz bolnice i napustio Hrvatsku. Časniku prijeti do 15 godina zatvora

Zbog jedne od najtežih pomorskih nesreća posljednjih godina na Jadranu, u kojoj izgubilo četvero ljudi, policija je uhitila 33-godišnjeg hrvatskog državljanina, prvog časnika katamarana koji je sudjelovao u sudaru s jedrilicom u Splitskim vratima. Muškarca se sumnjiči za teško kazneno djelo protiv sigurnosti prometa, a prema Kaznenom zakonu prijeti mu kazna zatvora od tri do 15 godina. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović potvrdio je kako dosadašnji rezultati istrage upućuju na moguće propuste tijekom upravljanja katamaranom.

- Postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara te je u tom smislu došlo do kršenja sigurnosti propisa vezano za sigurnost plovidbe - pojasnio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Dodao je i kako, prema dosad dostupnim informacijama, u trenutku nesreće brodom nije upravljao kapetan.

- Mislim da kapetan nije upravljao u tom trenutku. Dakle, prvi časnik je osoba koja sigurno može mijenjati kapetana kad govorimo o upravljanju brodom - izjavio je Božinović.

Tragična nesreća dogodila se prije tri dana oko 11.38 sati u Splitskim vratima, između Šolte i Brača. Katamaran koji je plovio na redovnoj liniji Split – Hvar sudario se s jedrilicom na kojoj se nalazilo osam čeških državljana koji su plovili iz Trogira prema Hvaru.

Na mjestu nesreće pronađena su tijela troje poginulih, dok je četvrta žrtva naknadno pronađena u potonuloj jedrilici.

Odmah nakon dojave na teren su izašli policija, državno odvjetništvo, pomorski vještaci i stručnjak za brodsku elektroniku kako bi utvrdili sve okolnosti tragedije.

Skiper jedrilice napustio Hrvatsku

Kako javlja RTL Danas, skiper jedrilice, češki državljanin, napustio je Hrvatsku odmah nakon što je otpušten iz splitske bolnice, gdje je bio zbrinut zajedno s još troje ozlijeđenih putnika. U bolnici se i dalje nalazi jedna češka državljanka.

Odvjetnik Damir Primorac ističe kako će eventualni kazneni progon češkog skipera zahtijevati međunarodnu suradnju.

- Zadatak istrage je da se utvrde svi okolnosti kako bi se moglo jednog dana odlučiti hoće li se podići optužnica ili obustaviti postupak - ističe odvjetnik Primorac.

Uhićenog prvog časnika tijekom dana očekuje ispitivanje u Županijskom državnom odvjetništvu, nakon čega će biti poznato hoće li tužiteljstvo zatražiti određivanje istražnog zatvora.

- Istražni zatvor predstavlja najtežu mjeru osiguranja nazočnosti okrivljenika i sud uvijek treba voditi računa prilikom određivanja mjere da to ne bude ona najteža mjera ako to nije potrebno - objasnio je odvjetnik Primorac.

Istraga o jednoj od najvećih pomorskih tragedija na hrvatskom dijelu Jadrana i dalje traje, a istražitelji nastoje utvrditi sve okolnosti koje su dovele do kobnog sudara u kojem su poginule četiri osobe.