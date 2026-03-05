Obavijesti

DOBRA VIJEST ZA DIJABETIČARE

Čeka se odluka o Mounjaru i Ozempicu: 'HZZO je prvi put u odluku uključio i dijabetologa'

Piše Martina Pauček Šljivak,
Čitanje članka: 3 min
S obzirom da je do sada Povjerenstvo HZZO-a znalo donositi vrlo nestručne odluke na temu dijabetesa, očekuje se da će imenovanje dijabetologa doprinijeti kvalitetnijem donošenju odluka o terapiji za dijabetes, kaže Skeledžija.

Članovi Upravnog vijeća HZZO-a prošlog su tjedna na sjednici trebali odlučivati o lijekovima za dijabetes 2 - Ozempicu i Mounjaru koji su zadnjih godina popularni i kao sredstvo za mršavljenje. Za Ozempic je UV HZZO-a trebalo donijeti odluku hoće li ga se uvrstiti u 2. liniju liječenja šećerne bolesti, a za Mounjaro, odluka hoće li ga se staviti na dopunsku listu lijekova HZZO-a.

Međutim, nakon objave našeg članka dan prije ove sjednice, a u kojemu smo napisali da će se odlučivati o tim lijekovima, u zadnji tren je, prema dobro upućenim izvorima, ta točka izbačena iz dnevnog reda. Iz HZZO-a su nam kasnije odgovorili da je postupak i dalje u tijeku.

DIJABETIČARI JOŠ NA ČEKANJU DOZNAJEMO Upravno vijeće HZZO-a u zadnji tren izbacilo odluku o Ozempicu i Mounjaru
I dok se čeka odluka vijeća HZZO-a o ovim lijekovima, razgovarali smo s Davorom Skeledžijom, koji boluje od dijabetesa tipa 1, a kao glavni urednik portala NaInzulinu zalaže se za prava svih oboljelih od šećerne bolesti.

On nam je pak rekao da su na posljednjoj sjednici UV HZZO-a ipak donesene odluke koje, kaže, predstavljaju značajan pomak u sustavu skrbi za osobe s dijabetesom u Hrvatskoj.

Dodaje kako je nakon dugogodišnjih zahtjeva dijabetičke zajednice i stručnjaka, u Povjerenstvo za lijekove HZZO-a imenovana dijabetologinja prof. dr. sc. Maja Cigrovski.

- Nevjerojatno je da prvi put u tom važnom Povjerenstvu sudjeluje liječnik specijaliziran upravo za dijabetes, iako je procjena da se oko 20 posto zdravstvenog proračuna troši na liječenje komplikacija povezanih s ovom bolešću. Prof. dr. sc. Maja Cigrovski među kolegama je prepoznata kao vrhunska stručnjakinja s bogatim kliničkim i znanstvenim iskustvom te snažnim profesionalnim interesom za unapređenje liječenja osoba s dijabetesom - rekao nam je Skeledžija.

S obzirom da je do sada Povjerenstvo, kaže nam, znalo donositi vrlo nestručne odluke na temu dijabetesa, očekuje se da će imenovanje prof. Cigrovski doprinijeti kvalitetnijem i stručnije utemeljenom donošenju odluka vezanih uz terapije za dijabetes.

- Imenovanje dijabetologa u oba ključna HZZO povjerenstva važan je korak prema stručnijem odlučivanju u HZZO-u te predstavlja pozitivnu vijest za sve osobe koje žive s dijabetesom u Hrvatskoj - kaže nam Skeledžija.

'Skupe su doplate'

Dodaje kako se pacijenti suočavaju s problemom dostupnosti terapije.

- Problem s GLP-1 terapijom je što su dosta visoke doplate, iznad deset eura mjesečno. I drugo, HZZO već godinu dana odlučuje o uvrštenju Mounjara na listu. Stvarno nije u redu čekati godinu dana na odluku. To što pacijenti dugo čekaju na terapiju je baš loše. Samo da više donesu tu odluku - navodi Skeledžija.
Dodaje kako su doplate već sada velik teret za mnoge, osobito starije pacijente.

- Posebno su osjetljivi pacijenti s tipom 2, starije životne dobi, s manjim mirovinama. Njima je s 0 eura za taj lijek došlo na 15, pa na 37 eura za drugi lijek. Svi su se pobunili - kaže.
Iz HZZO-a poručuju kako ne mogu komentirati postupak odlučivanja. Na upit zašto se gotovo godinu dana čeka odluka o uvrštavanju Mounjara na listu lijekova, odgovorili su da nisu u mogućnosti davati informacije, kao ni prejudicirati konačnu odluku koju donosi Upravno vijeće HZZO-a.

'Pacijenti čekaju na terapiju i do dvije godine'

Podsjetimo riječ je o terapijama koje su posljednjih godina izazvale velik interes javnosti, ponajprije zbog učinkovitosti u regulaciji šećera u krvi i smanjenju tjelesne težine. No dok osobe koje žele smršaviti mogu kupiti Ozempic i Mounjaro u ljekarnama na privatni recept, istovremeno su ti lijekovi teško dostupni onima kojima su primarno namijenjeni dijabetičarima.

- Zbog neusklađenosti s europskim i svjetskim praksama liječenja, naši dijabetičari u početnom stadiju bolesti nepotrebno čekaju godinu do dvije na potrebnu GLP-1 RA terapiju, a za to vrijeme im se značajno pogorša zdravstveno stanje - upozorila je prošlog tjedna u razgovoru za 24sata dr. Manja Prašek, specijalistica endokrinologije i predsjednica Zagrebačkog dijabetičkog društva.

GLP-1 RA lijekovi danas su, kaže, prva linija liječenja pacijenata s dijabetesom tipa 2 u svim europskim i svjetskim smjernicama. U Hrvatskoj su, iako dostupni, kaže, tek treća linija liječenja. To znači da pacijenti kojima se otkrije dijabetes, a njih je nekoliko tisuća svake godine na ovu terapiju čekaju godinu do dvije, pa i dulje.
Prije nego što dobiju GLP-1 RA terapiju, liječnici im moraju propisati dva oralna antidijabetika te zbog rijetkih odlazaka specijalistima mnogi ostaju na toj terapiji dulje nego što bi trebali.

U tom razdoblju bolest napreduje, a počinju se pojavljivati brojne komplikacije povezane s dijabetesom koje se često razvijaju brzo i ostavljaju trajne posljedice.

- GLP-1 RA lijekovi iznimno su korisni u prevenciji tih komplikacija, s obzirom na dokazano zaštitno djelovanje na niz organskih sustava krvožilni sustav, bubrege, jetru i druge organe. Posljedica je narušena kvaliteta života, ali i golemi pritisak na bolnice i HZZO - ističe dr. Prašek.

Upozorava i na financijsku dimenziju problema.

- Ako znamo da 88 posto troškova liječenja dijabetesa u Hrvatskoj čine troškovi liječenja komplikacija te bolesti, jasno je da bi se pravodobnim uvođenjem adekvatne terapije, GLP-1 RA lijekova u prvu ili drugu liniju liječenja, moglo uštedjeti na razini HZZO-a, odnosno tu nikako nije riječ o dodatnim troškovima za sustav - rekla je u razgovoru za 24sata dr. Prašek.
Dodatno pojašnjava način na koji ovi lijekovi djeluju.

- Poanta je da ti lijekovi zaustavljaju brojne komplikacije. Pacijenti izgube prekomjernu tjelesnu težinu, gušterača bolje radi, hormoni u crijevima bolje se luče. Lijekovi zaustavljaju proces porasta šećera u krvi i smanjuju kronične komplikacije. Tako bismo uštedjeli na liječenju naših pacijenata ako se liječe najnovijim lijekovima. Ako se komplikacije već razviju, i tada pacijentu treba dati lijek jer ćemo zaustaviti njihov daljnji razvoj i smanjiti troškove liječenja. Koliko samo stoji liječenje infarkta, rane na nozi koje se pojavljuju. Sve se može izbjeći ako se uključi lijek. To stalno govorimo - navodi liječnica.

