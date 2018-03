'Čekamo da se sretni dobitnik pojavi u birtiji i plati nam piće'

Priča se po selu da je netko dobio 1,2 milijun kuna. Hvala Bogu da je nešto došlo i u naš Podturen. Bilo kakav novac je dobrodošao, kaže Zoran Sršan koji još, kao ni drugi iz sela, ne zna tko je sretni dobitnik.

Paula Branilović kaže da je o sretnom dobitku čula u petak navečer.

- Ljudi nagađaju tko bi to mogao biti, ali nismo još sigurni. Sumnjamo na jednog mladog dečka koji je već nekoliko puta bio blizu dobitka. To je prekrasna svota novca. Moj suprug isto igra, ali do sada nije ništa još dobio - kaže Paula.

Vijest o sretnom dobitniku brzo se proširila ovom malom međimurskom općinom.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL Pošta u Podturnu u kojoj je uplaćen dobitni listić

- Netko je imao sreće i dobro da je tako. Žao mi je da ja nisam taj. Evo, otišli smo malo u krčmu, nadajući se da će se možda dobitnik pojaviti i počastiti, ali ništa od njega danas - šali se Peto Viher. Njegov kolega iz gostionice nije htio odati svoje ime.

- Netko je na Fejsu napisao da sam ja dobio na EuroJackpotu, a nisam. Ne bih htio da me ljudi slijede radi toga - kaže on, te dodaje da do sada nitko u Podturnu nije dobio tako veliki dobitak, ali je prije više godina u Sivici, selu pokraj, koje također spada u općinu Podturen, jedan čovjek u nagradnoj igri dobio Golf.

U Podturnu, svi se vesele dobitku i vjeruje kako će se sretni dobitnik uskoro doznati.