Celine Dion bi bila ponosna: I Španjolci sviraju po balkonima!

Po uzoru na svoje susjede Talijane, i Španjolci su započeli širiti poruke zajedništva preko svojih balkona. Jedni od njih bili su i glazbenici Alberto Gestoso i Alexander Lebron Torrent koji su svojim izvedbama glazbenog hita pjevačice Celine Dion iz filma 'Titanic' pokušali ujediniti građane.

Španjolski pijanist Alberto Gestoso nije dopustio da ga ova pandemija spriječi u naumu da s ostalima podijeli svoj glazbeni talent i istovremeno ohrabri i razveseli građane Barcelone. Kao i većina njegovih glazbenih kolega, balkon mu je poslužio kao bina s koje su se širile glazbene note.

POGLEDAJTE VIDEO:

Njegov glazbeni kolega, Roman Santana, na svom Instagram profilu podijelio je video u kojem Gestoso izvodi verziju pjesme 'My Heart Will Go On', hita iz 1997. godine. Video je odmah postao hit na društvenim mrežama i pokupio brojne pozitivne komentare.

Nakon što je čuo njegovu izvedbu, saksofonist Alexander Lebron Torrent, izašao je na svoj balkon i pridružio se svom glazbenom kolegi. Njegov je video na Instagramu pogledan čak 1,8 milijuna puta.

Ovom su gestom, španjolski glazbenici pokušali unijeti malo radosti i veselja u teške dane u kojima se nalaze Španjolci, ali i ostatak svijeta.