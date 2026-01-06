Obavijesti

News

Komentari 8
UHIĆENJE MADURA

Čelnica venezuelanske oporbe nahvalila Trumpovu akciju: 'Golem korak za čovječanstvo'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Čelnica venezuelanske oporbe nahvalila Trumpovu akciju: 'Golem korak za čovječanstvo'
Foto: LEONARDO FERNANDEZ VILORIA/REUTE

Pohvalila je američkog predsjednika Donalda Trumpa zbog uhićenja autoritarnog vođe Nicolása Madura

Venezuelska oporbena čelnica Maria Corina Machado, koja se prošle godine mjesecima skrivala, rekla je da je zahvalna na akciji Donalda Trumpa u Venezueli, nazvavši je "golemim korakom za čovječanstvo, za slobodu".

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Madura doveli na sud u New Yorku 01:16
Madura doveli na sud u New Yorku | Video: 24sata/Reuters

Pohvalila je američkog predsjednika Donalda Trumpa zbog uhićenja autoritarnog vođe Nicolása Madura.

- 3. siječnja ući će u povijest kao dan kada je pravda pobijedila tiraniju - rekla je Machado u ponedjeljak za Fox News.

"To je prekretnica", kazala je u video isječku intervjua koji je podijelila na platformi X, dodavši da je to značajno ne samo za venezuelski narod već "i za čovječanstvo, za slobodu i ljudsko dostojanstvo".

Američke snage napale su ciljeve u Venezueli, zarobile Madura i njegovu suprugu Ciliju Flores te ih dovele u Sjedinjene Države, gdje su sada suočeni sa sudskim postupkom zbog navodnih optužbi za krijumčarenje droge.

NE OČEKUJE IH USKORO Trump o izborima u Venezueli: 'Prvo moramo srediti zemlju'
Trump o izborima u Venezueli: 'Prvo moramo srediti zemlju'

Nakon Madurova uhićenja, Machado je pozvala da se za predsjednika postavi oporbeni političar Edmund González Urrutia. Oporba i međunarodni promatrači smatraju da je 76-godišnji bivši diplomat pobijedio na predsjedničkim izborima 2024. godine, obilježenima optužbama za prijevaru.

FILE PHOTO: Venezuela opposition leader Machado appears at protest
Foto: LEONARDO FERNANDEZ VILORIA/REUTE

On se kandidirao samo zato što je popularnijoj Machado bilo zabranjeno sudjelovanje u predsjedničkoj utrci.

Trump je nedavno dao na znanje da Machado neće igrati vodeću ulogu u Venezueli. "Njoj bi bilo vrlo teško da bude vođa. Ona nema potporu u zemlji, a ne uživa ni poštovanje u zemlji", rekao je američki predsjednik.

"HRVATSKA SENZACIJA" Priča o Ivici Jeraku: Hrvatski heroj bio je član elitne postrojbe koja je uhvatila Madura
Priča o Ivici Jeraku: Hrvatski heroj bio je član elitne postrojbe koja je uhvatila Madura

U međuvremenu je Madurova odana zamjenica Delcy Rodríguez prisegnula kao vršiteljica dužnosti. Njezina vlada i dalje smatra Madura legitimnim šefom države.

Dobitnica Nobelove nagrade za mir María Corina Machado za Fox News je rekla da se Delcy Rodríguez "ne može vjerovati".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 8
Maduro na sudu: 'Nisam kriv'. Trump: 'Još neće biti izbora u Venezueli, treba srediti zemlju'
IZ MINUTE U MINUTU:

Maduro na sudu: 'Nisam kriv'. Trump: 'Još neće biti izbora u Venezueli, treba srediti zemlju'

Američki predsjednik Trump, koji je rekao da SAD preuzima privremenu kontrolu nad Venezuelom bogatom naftom, u nekoliko je navrata rekao da želi preuzeti Grenland, koji mu je, kaže, potreban radi obrane
UŽAS U BEOGRADU Pretukli Hrvate u novogodišnjoj noći: 'U Zemunu su mi krivo zašili jezik'
FIZIČKI OBRAČUN

UŽAS U BEOGRADU Pretukli Hrvate u novogodišnjoj noći: 'U Zemunu su mi krivo zašili jezik'

U Hrvatsku smo se vratili u petak i onda sam ponovno morala na hitnu jer su mi u bolnici u Zemunu pogrešno zašili jezik pa je bilo potrebno novo šivanje, ispričala nam je ozlijeđena djevojka
DHMZ objavio upozorenje: Evo što nam stiže, snijeg će padati danima, bit će ga pola metra!
ZIMA POKAZUJE ZUBE

DHMZ objavio upozorenje: Evo što nam stiže, snijeg će padati danima, bit će ga pola metra!

Pred Hrvatskom su dani obilježeni snijegom, mećavom i vrlo niskim temperaturama u unutrašnjosti, dok će Jadran pogoditi jaka i olujna bura. Obilna kiša u Dalmaciji lokalno bi mogla uzrokovati bujične i urbane poplave.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026