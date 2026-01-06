Trump o izborima u Venezueli: 'Prvo moramo srediti zemlju'

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da ne očekuje nove izbore u Venezueli u sljedećih 30 dana.

- Prvo moramo srediti zemlju. Ne možete imati izbore. Trebat će neko vrijeme. Moramo liječiti zemlju dok se ne oporavi - rekao je za američku televiziju NBC News.

Pokretanje videa... 01:53 Maduro na putu prema sudu. Trump nakon Venezuele prijeti i drugima: 'Mi smo glavni' | Video: 24sata/Reuters

Venezuelska vlada i dalje smatra Nicolása Madura, kojega su američke snage u subotu pritvorile, legitimnim predsjednikom zemlje.

Prema venezuelskom ustavu u slučaju trajne predsjedničke odsutnosti potpredsjednik preuzima dužnost i mora organizirati nove izbore u roku od 30 dana. No ostaje nejasno smatra li novo vodstvo trenutačnu situaciju trajnom odsutnošću.

Delcy Rodríguez, koja je od 2018. Madurova potpredsjednica, u ponedjeljak je položila prisegu kao vršiteljica dužnosti predsjednika države. Vrhovni sud ju je tijekom vikenda zadužio da privremeno preuzme dužnosti šefa države.

Tijekom vikenda američke snage napale su ciljeve u Venezueli, zarobivši Madura i njegovu suprugu Ciliju Flores. U ponedjeljak su dovedeni u New York da bi se suočili s optužbama za navodna kaznena djela vezana uz drogu.