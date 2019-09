Čelnik HAK-a o Škari: 'Mislim da ta žena nije bila jedina...'

Bivši saborski zastupnik HDZ-a i dugogodišnji predsjednik Autokluba Siget Damir Škaro uhićen je jutros pri ulasku u Hrvatsku iz BiH na graničnom prijelazu Stara Gradiška na temelju prijave za silovanje jedne djelatnice u Autoklubu Siget.

Priveli su ga potom u prostorije kriminalističke policije PU zagrebačke gdje se tijekom dana nad njim provodilo kriminalističko istraživanje.

- Žao mi je zbog svega, žao mi je te žene i što joj se to dogodilo, ali vjerujem da ona nije jedina. Sve to pogađa i našu asocijaciju jer je Damir Škaro bio član Upravnog odbora kao predsjednik najvećeg autokluba u zemlji i kluba s najviše intervencija - rekao je Jutarnjem listu Slavko Tušek, predsjednik Hrvatskog autokluba, kad su ga upitali za komentar uhićenja Damira Škare.

On Škaru poznaje još iz boksačkih dana jer se i sam u mladosti bavio atletikom, ali kaže da su se u jednom trenutku pogubili. Tušek se prisjeća da je Škaro u AK Siget došao sa skupinom ljudi koju je predvodio bivši glavni tajnik HAK-a Ile Baković i da se tamo nametnuo kao čelni čovjek.

- On je u AK Siget bio sve, i zakon i sud. Poznat je kao veliki autokrat i onaj tko ne postupa po njegovu, ne može opstati u tom autoklubu - kaže Tušek.

Škarin odvjetnik Krešimir Krsnik je Jutarnjem samo da je njegov klijent uhićen.

- Zbog odredaba Zakona o kaznenom postupku prema kojima su sve radnje u ovoj fazi postupanja tajne ne mogu vam ništa više reći - kazao je dodajući da je i sam u policiji morao potpisati izjavu o tajnosti.

Škaru prijavila liječnica žene

Zagrebačka odvjetnica Morana Rabar rekla je Hini da je Škaru prijavila liječnica kojoj je žena ispričala da je bila silovana početkom kolovoza.

Žrtva je pak naknadno Škaru prijavila i zbog prijetnje.

Rabar kaže da je ona u tom slučaju angažirana kao pomoć žrtvi i Državnom odvjetništvu od kojeg očekuje da će kazneno goniti Damira Škaru.

- Škaro je uhićen jutros, policija je obavijestila žrtvu jer je to dužna napraviti - rekla je Rabar, dodavši da je silovanje bilo jedne subote početkom kolovoza.

U zagrebačkoj policiji nisu željeli govoriti o tom slučaju niti su htjeli potvrditi da je itko uhićen zbog silovanja, uz objašnjenje da se takvi podaci ne iznose u javnost zbog zaštite žrtve. Mediji su objavili da je Škaro, koji je navodno uhićen na ulasku u Hrvatsku iz BiH, za svog branitelja angažirao odvjetnika Krešimira Krsnika koji je Hini kazao da ne može ništa reći i da nema punomoć.

Ispovijest silovane žene u javnost je dospjela zahvaljujući najavi prve ovosezonske emisije 'Provjereno' Nove TV.

'Molila sam ga da prestane...'

Zaposlenica je za 'Provjereno' ispričala šokantne detalje.

- On je mene doslovno napao s leđa, primio me oko struka, nabio me na sebe i u tom trenutku mi je ruku stavio u grudnjak. Obje ruke stavio iza leđa, stavio me u klinč, s lijevom rukom je držao moje obje ruke, situacija je bila da se nisam mogla istrgnuti. Molila sam ga da prestane, onda mi je rekao da nemam ja što govorit da prekine, ja ću radit što ja hoću, a budeš li nastavila, bacit ću te na krevet i silovat ću te. Ja sam dva dana doma plakala. Nisam prijavila odmah zato što se tog čovjeka bojim, za sebe i za svoju djecu, da meni ili njima nešto ne napravi. Rekla sam svojim roditeljima što se desilo, tata je htio da odmah idemo na policiju, ali mene je bilo strah i sram - rekla je za 'Provjereno'.

'Nudio je 80 tisuća eura za šutnju'

Skupila je hrabrost i nakon dva dana prijavila Damira Škaru policiji. Prije nije jer je, kako kaže, dva dana plakala.

- Ja se tog čovjeka bojim, za sebe i za svoju djecu, da meni ili njima nešto ne napravi', objasnila je. I onda je nastao novi problem. Bivši saborski zastupnik dobro je povezan u svim sferama društva, pa je ubrzo doznao što se događa. Nekoliko sati nakon što ga je žrtva prijavila policiji dobila je Škarinu poruku s pitanjem ''Kako su ti djeca?''.

Ni dva tjedna nakon prijave policija Škari nije ušla u trag. Putem tajništva Autokluba Siget poručili su mu da se javi. Naknadno su ipak raspisali tjeralicu za Škarom jer ga nisu pronašli na poznatim adresama u Zagrebu. Provjereno ga je lociralo u Bosni i Hercegovini, odakle je žrtvi, tvrdi ona, preko posrednika nudio pozamašan iznos za šutnju.

Nudio joj je 80 tisuća eura, ali hrabra žena i majka koja se odlučila suprotstaviti moćniku kaže da želi istjerati pravdu i da ne bi šutjela ni za milijun eura..

HDZ: Osuđujemo nasilje

HDZ je u srijedu, vezano uz slučaj Damira Škare, najoštrije osudio seksualno, obiteljsko kao i svaki drugi oblik nasilja istaknuvši kako očekuju pravodobnu i energičnu reakciju nadležnih institucija te promptno utvrđivanje činjenica.

"Vezano uz slučaj Damira Škare, HDZ najoštrije osuđuje seksualno, obiteljsko kao i svaki drugi oblik nasilja. Očekujemo pravovremenu i energičnu reakciju nadležnih institucija, kao i promptno utvrđivanje činjenica. Sukladno tome i stranka će reagirati temeljem svojega Statuta u kojemu su jasno navedene stegovne mjere za teške povrede članske obveze", stoji u priopćenju HDZ-a.