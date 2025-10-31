Čelnik: Rusija bi već u 2026. godine mogla proizvoditi litij

Rusija bi mogla početi proizvoditi litij za industrijsku upotrebu već 2026. ili 2027., budući da su ruski znanstvenici razvili sve potrebne tehnologije, izjavio je čelnik ruske federalne agencije za upotrebu podzemnih resursa (Rosnedra) Oleg Kazanov. Prije nekoliko godina Rusija je sa žaljenjem utvrdila da ne razvija tehnologije za proizvodnju litija, dok je Europa u to vrijeme razvijala jedanaest projekata, napomenuo je Kazanov.

"No, žaljenje je ustupilo mjesto ozbiljnim koracima, prije svega u razvoju tehnologija", dodao je čelnik Rosnedre.

"Vjerujem da će Rusija krenuti s fizičkom proizvodnjom litija za upotrebu u industriji iduće godine ili 2027. budući da su istraživanja i pilot projekti dovršeni", naglasio je Kazanov.

"Sve funkcionira kako treba. Imamo potrebnu tehnologiju", naglasio je čelnik Rosnedre na Rusko-afričkom dijalogu o sirovinama, konferenciji koja se održava od srijede do subote u Sankt Peterburgu.

Organizatori su konferencije rusko ministarstvo vanjskih poslova, Međunarodni stručni centar za obrazovanje iz rudarskog inženjerstva i fakultet rudarstva u Sankt Peterburgu.. Na skupu sudjeluje 40 zemalja i 100 čelnika državnih agencija i organizacija, prema podacima na internetskoj stranici.