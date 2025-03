Centar dr. Ivan Šreter podnio kaznenu prijavu za ratne zločine u šibenskom zaleđu

Centar dr. Ivan Šreter podnijet će kaznenu prijavu protiv 42 osobe osumnjičene za ratne zločine na području Benkovca, Drniša i Miljevačkog platoa, najavio je je u srijedu zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta i saborski zastupnik Stipo Mlinarić.

"Na red je došlo i šibensko zaleđe", rekao je Mlinarić na konferenciji za novinare u Hrvatskome saboru, najavivši da će prijava tijekom dana biti predana Državnom odvjetništvu. Prema njegovim riječima, riječ je o 14. prijavi Centra, koji se ranije bavio ratnim zločinima u Vukovaru, zapadnoj Slavoniji i zadarskom zaleđu.

Mlinarić je Centar osnovao prije dvije i pol godine jer je, kako je istaknuo, preuzeo posao koji je trebala obaviti država. "Surađujem s dva odvjetnička ureda, a ova posljednja prijava uključuje 25 dokumenata koji potkrepljuju krivnju osumnjičenika", rekao je te dodao da očekuje daljnje postupanje DORH-a i sudstva.

Posebno je istaknuo problem procesuiranja osumnjičenih za ubojstvo dr. Ivana Šretera. "Iako nisu u Hrvatskoj, nisu ni u Srbiji, što znači da se putem diplomacije ovo pitanje može riješiti", poručio je, pozvavši institucije da ubrzaju postupke kako ne bi došlo do zastare.

Na novinarsko pitanje o kaznenoj prijavi koju je protiv njega podnio brat bivšeg stranačkog kolege, a sada predsjednika DOMiNO-a Maria Radića, Mlinarić je kazao kako je Radić pokušao kontrolirati rad Centra. "To su ljudi koji imaju ogroman novac i nastoje kontrolirati institucije, od DORH-a do politike", ustvrdio je.

Osvrnuo se i na slučaj Filipa Sušca, zamjenika vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave, koji je od države kupio stan za 1860 eura, a sada ga iznajmljuje. "Jadno da jadnije ne može biti", komentirao je Mlinarić, povezujući Sušca s Marijanom Pavličekom iz Hrvatskih suverenista. "Ništa me to ne čudi jer on dolazi iz Hrvatskih suverenista, na čijem je čelu Marijan Pavliček, koji je promijenio mnoštvo stranaka. Vjerujem da bi i ljudi iz svih tih stranaka imali puno toga za reći o njemu. To je ta ekipa koju oko sebe okuplja Mario Radić''", rekao je Mlinarić.