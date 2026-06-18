Centar na Kvarneru uz ugovor za stalno nudi 5000 € bonusa i smještaj. Ali ima jedna caka!

Centar za rehabilitaciju Fortica u Kraljevici u potrazi je za novim medicinskim sestrama i tehničarima, a kako bi privukli zaposlenike nude niz pogodnosti, među kojima se posebno ističe bonus dobrodošlice od čak 5000 eura.

Riječ je o javnoj ustanovi koja pruža socijalne usluge djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom. Novi zaposlenici radit će na poslovima njege korisnika, podjele obroka, brige o terapiji, pomoći pri održavanju osobne higijene te pratnje na liječničke preglede. Na natječaj se mogu prijaviti kandidati sa srednjom, višom ili visokom stručnom spremom, uz obveznu licencu Hrvatske komore medicinskih sestara.

Bonus dobrodošlice od 5000 eura predviđen je za kandidate koji potpišu ugovor o radu na neodređeno vrijeme i na radnom mjestu ostanu najmanje pet godina. Osim toga, Centar nudi i dodatne pogodnosti zaposlenicima koji dolaze izvan Primorsko-goranske županije. Na raspolaganju im je smještaj u apartmanima, a onima koji se odluče za privatni najam poslodavac će mjesečno subvencionirati trošak s 400 eura.

Iz Centra ističu kako se Fortica nalazi izvan naselja, neposredno uz more, te raspolaže vlastitom plažom i ograđenim dvorištem.