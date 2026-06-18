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FORTICA U KRALJEVICI

Centar na Kvarneru uz ugovor za stalno nudi 5000 € bonusa i smještaj. Ali ima jedna caka!

Piše 24sata,
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Centar na Kvarneru uz ugovor za stalno nudi 5000 € bonusa i smještaj. Ali ima jedna caka!
Foto: Željko Lukunić/PIXSELL/N1 Screenshot

Riječ je o javnoj ustanovi koja pruža socijalne usluge djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom

Centar za rehabilitaciju Fortica u Kraljevici u potrazi je za novim medicinskim sestrama i tehničarima, a kako bi privukli zaposlenike nude niz pogodnosti, među kojima se posebno ističe bonus dobrodošlice od čak 5000 eura.

Riječ je o javnoj ustanovi koja pruža socijalne usluge djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom. Novi zaposlenici radit će na poslovima njege korisnika, podjele obroka, brige o terapiji, pomoći pri održavanju osobne higijene te pratnje na liječničke preglede. Na natječaj se mogu prijaviti kandidati sa srednjom, višom ili visokom stručnom spremom, uz obveznu licencu Hrvatske komore medicinskih sestara.

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Bonus dobrodošlice od 5000 eura predviđen je za kandidate koji potpišu ugovor o radu na neodređeno vrijeme i na radnom mjestu ostanu najmanje pet godina. Osim toga, Centar nudi i dodatne pogodnosti zaposlenicima koji dolaze izvan Primorsko-goranske županije. Na raspolaganju im je smještaj u apartmanima, a onima koji se odluče za privatni najam poslodavac će mjesečno subvencionirati trošak s 400 eura.

Iz Centra ističu kako se Fortica nalazi izvan naselja, neposredno uz more, te raspolaže vlastitom plažom i ograđenim dvorištem.

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