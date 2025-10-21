Pola smjene radiš, pola gledaš u zrak. I to za 1300 eura: 'Nije šala, ali Hrvati se ne javljaju'

Dosta ti je poslova gdje te gaze za sitniš? Želiš posao gdje se pošteno plati i gdje se pola smjene zapravo odmaraš? Onda čitaj dalje. Ovo nije šala, započinje time oglas za rad u jednom kafiću koji je privukao golemu pažnju javnosti i pokrenuo lavinu komentara na društvenim mrežama.

Ne radi se o poziciji u nekoj stranoj korporaciji ili IT sektoru, već o radnom mjestu konobara ili konobarice u "Caffe baru Oprah" na Klisu. Nude, kako tvrde, 1300 eura plaće i ugovor na neodređeno vrijeme.

- Jutarnja smjena je od 6 do 14 sati od ponedjeljka do subote, a nedjeljom od 7 do 14 sati. Popodnevna smjena je od 14 do 23 sata, ali često završi i ranije. Radi se u kolektivu koji ne davi, uz šefa koji ne viče (dok god radiš svoje) - stoji u oglasu.

Od budućih zaposlenika se očekuje da budu normalni, da dolaze na posao na vrijeme i odrade sve što treba i kad treba. Iskustvo je bitno, koliko-toliko, piše Slobodna Dalmacija.

Navodi se kako šef ne viče te da je kolektiv opušten te da 'bonus bodovi idu onima koji znaju baciti foru ili podnijeti puno kave i smijeha'. Međutim, vlasnik se suočava s problemom manjka radne snage.

- Potražnja za poslom nije velika. Slabo mi se javljaju radnici, zapravo jedini koji su ozbiljno zainteresirani za posao su strani radnici, ali ne želim strane radnike. Hrvati, slabo. Uglavnom razmijenimo jednu-dvije poruke i na tome sve ostane - objasnio je za Slobodnu Dalmaciju Ante Smodlaka, vlasnik kafića.