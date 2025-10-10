Kronično im nedostaje medicinskih radnika, ljudi im odlaze nezadovoljni uvjetima rada. U šest mjeseci su objavili 51 natječaj, otišlo je osamnaest zaposlenih
Centar u kojem se lani ugušio dječak nema dovoljno osoblja: ’Nema grijanja, fali sestara...’
Centar za rehabilitaciju Rijeka, gdje se krajem rujna prošle godine komadom pizze ugušio 14-godišnji dječak s poteškoćama, vapi za stručnim kadrom koji će brinuti o štićenicima. Kako se uz uvjet anonimnosti može čuti od zaposlenih, odlazi im puno radnika, a natječaji koje stalno objavljuju pokazuju da im jako nedostaje medicinskih sestara i ostalog kadra. Tijekom zadnjih šest mjeseci uzastopno je raspisan čak 51 natječaj. Zadnji u nizu objavljen je krajem rujna i njime se traži 19 radnika, od kojih šest medicinskih sestara, četiri edukacijska rehabilitatora, socijalni radnik, odgojitelj, tri asistenta u organiziranom stanovanju i tako dalje.
Korisnici Centra su djeca i mladi s teškoćama u razvoju od sedam do 21 godine, kao i odrasle osobe starije od 21 godine s intelektualnim teškoćama i pridruženim smetnjama. Smješteni su na tri lokacije - u stacionaru na Brašćinama, u podružnicu Pulac i u podružnici Kraljevica-Oštro, u kojoj su djeca i mladi od sedam do 18 godina. Tamo se, u Kraljevici, u rujnu prošle godine dogodila tragedija s dječakom. Predugo je, bez propisanog učestalog nadzora, ostavljen sam u "sobi za hlađenje", u kojoj se ugušio komadom pizze, dobivenim za večeru.
Općinsko državno odvjetništvo za četiri djelatnice traži godinu i pol zatvora, a za bivšu ravnateljicu Centra, Ivu Letinu, godinu dana. Dječaku, kad su ga došli provjeriti, više nije bilo spasa.
- Ljudi odlaze, ne zbog plaća, makar smo i njima nezadovoljni, nego zbog uvjeta rada i međuljudskih odnosa. Nema dugo da su otišle još neke medicinske sestre i njegovateljice. Muči nas raspored rada pa, primjerice, u utorak još ne znamo koju smjenu radimo u četvrtak i slično. Nova je v. d. ravnateljice Kristina Gabrijelčić dobra, dugo je ovdje zaposlena kao psihologinja, no na vodećoj je poziciji tek kratko i ne može u nekoliko dana riješiti probleme nagomilavane godinama - kažu nam neki od djelatnika.
Oni koji ostaju, dodaju, daju od sebe 300 posto i sustav se uspijeva održati zahvaljujući njihovim velikim naporima, no pitaju se koliko dugo još tako svi skupa mogu izgurati.
- Prošli vikend nije bilo grijanja na Pulcu, na primjer, a vani je bilo hladno. Puno je naših korisnika u kolicima i zamislite kako je tek njima, kad je nama, pokretnima, bila zima - govore djelatnici.
Kažu da je u nekim prostorima i stolarija dotrajala, pa je također hladno.
- Tijekom zadnjih šest mjeseci uzastopno je raspisan 51 natječaj te su trenutačno u tijeku i nova zapošljavanja s obzirom na aktualne natječaje - potvrdila je za 24sata v. d. ravnateljice Kristina Gabrijelčić, imenovana na poziciju prije desetak dana nakon što je nasljednica Ive Letine, Lidija Skomerža, zbog osobnih razloga također podnijela ostavku.
Letina je podnijela ostavku nakon tragedije u 2024., nakon nje je, ove godine, imenovana Skomerža, no i ona je ubrzo otišla zbog osobnih razloga. Sad Centar, do novoga natječaja, vodi psihologinja Gabrijelčić.
- Deficit medicinskog osoblja prisutan je već dulje u svim djelatnostima te stoga i Centar za rehabilitaciju ima nedostatak prijava na radno mjesto medicinskih sestara/tehničara. U proteklom razdoblju je otišlo 18 radnika, a novozaposleno ih je jedanaest. Na Odjelu njege i brige o zdravlju, u sjedištu Centra za rehabilitaciju Rijeka, otišle su dvije medicinske sestre i pet njegovateljica te je trenutačno na upražnjeno radno mjesto zaposlena jedna njegovateljica, a drugi natječaji su u tijeku - kaže Gabrijelčić za 24sata.
Na pitanje o grijanju kojeg prošlog vikenda nije bilo, odgovara kako je u podružnici Pulac detektiran kvar na bojleru te je trenutačno u tijeku nabavka novog.
- U svim objektima Centra svaka prostorija u kojima se korisnicima pružaju usluge ima klima-uređaj - dodaje.
Svi su prozori u Centru zamijenjeni novima, aluminijskima ili PVC-om, osim dva objekta u podružnici Pulac, koji imaju drvene prozore, ali ih se redovito održava, zaključuje.
Problemi sustava
Od djelatnika se može čuti da su nezadovoljni i plaćama, što nema veze s Centrom, plaća ih država.
- Ukinut nam je dodatak na uvjete rada, tako da su naše plaće iste kao i plaće zaposlenih, u recimo, domovima zdravlja. Ali posao nipošto nije isti, mi radimo s djecom i odraslima s velikim fizičkim i mentalnim poteškoćama - kaže nam jedna djelatnica.
Dodatak na uvjete rada iznosio je 25 posto, no ukinut je u zadnjoj reformi, što je za njih jako demotivirajuće, dodaje.
Kako je za RTL izjavio Marin Barić, odvjetnik obitelji tragično preminulog 14-godišnjaka, njegova je majka više puta djelatnike Centra upozoravala da njezin sin ima problema s gutanjem, no bio je, unatoč tome, ostavljen sam i bez učestalog propisanog nadzora svakih petnaest minuta.
Nakon dječakove smrti ravnateljica Letina je dala ostavku, a sad je se tereti da je sastavila lažan zapisnik o navodnom sastanku i naknadno izmijenila protokol kako bi prikrila propuste. Pravda se da je u nekoliko navrata slala apel Ministarstvu zbog manjka osoblja i neadekvatnih uvjeta za dječaka. Dječakov otac traži da odgovorni za to budu kažnjeni. Ministarstvo obitelji i socijalne politike odbija im isplatiti odštetu od 50.000 eura i tražili su da otac dokaže da je bio povezan sa sinom.
- Priznali su polovicu iznosa koji bi inače trebao pripadati roditeljima i još su uvjetovali isplatu, odnosno opravdanost iznosa s izvješćem o emocionalnoj povezanosti sa sinom. To je duboko neprimjereno i predstavlja oblik sekundarne viktimizacije obitelji. Zapravo, nikad nitko iz struke nije primio takav zahtjev da se dokazuje ljubav - rekao je odvjetnik Barić.
Posljednja je dječaka živoga vidjela njegova baka, krajem kolovoza prošle godine. Izgledao je jako loše, bio u pelenama, spavao je na podu prekriven dekicom, ispričala je za 24sata, dodajući kako joj se čini da on neće još dugo moći tako. Baka mu je u posjet išla jednom mjesečno i dječak je uvijek od nje tražio da mu donese fast food i čokolade, koje je obožavao.
- Nama su javili da je umro tri dana kasnije. I sama smrt je obavijena nelogičnostima. Naime, službeno je preminuo 27. rujna u 21.35, kako piše u smrtnom listu, a nama su rekli da se to dogodilo u jedan iza ponoći. Za uzrok smrti majci su rekli da se udavio dekicom, a ocu da je u pitanju bio komad pizze. On je bio smješten u tom trenutku u 'sobi za hlađenje' - rekla je lani za 24sata jedna druga članica obitelji.
Dječak, napomenula je, nikad dok je bio s obitelji nije pokazivao agresiju. Od rođenja do devete godine živio je s obitelji, a onda je premješten u ustanovu u Šibeniku, zatim u Kraljevicu.
