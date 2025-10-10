Centar u kojem se lani ugušio dječak nema dovoljno osoblja: ’Nema grijanja, fali sestara...’

Centar za rehabilitaciju Rijeka, gdje se krajem rujna prošle godine komadom pizze ugušio 14-godišnji dječak s poteškoćama, vapi za stručnim kadrom koji će brinuti o štićenicima. Kako se uz uvjet anonimnosti može čuti od zaposlenih, odlazi im puno radnika, a natječaji koje stalno objavljuju pokazuju da im jako nedostaje medicinskih sestara i ostalog kadra. Tijekom zadnjih šest mjeseci uzastopno je raspisan čak 51 natječaj. Zadnji u nizu objavljen je krajem rujna i njime se traži 19 radnika, od kojih šest medicinskih sestara, četiri edukacijska rehabilitatora, socijalni radnik, odgojitelj, tri asistenta u organiziranom stanovanju i tako dalje.

Korisnici Centra su djeca i mladi s teškoćama u razvoju od sedam do 21 godine, kao i odrasle osobe starije od 21 godine s intelektualnim teškoćama i pridruženim smetnjama. Smješteni su na tri lokacije - u stacionaru na Brašćinama, u podružnicu Pulac i u podružnici Kraljevica-Oštro, u kojoj su djeca i mladi od sedam do 18 godina. Tamo se, u Kraljevici, u rujnu prošle godine dogodila tragedija s dječakom. Predugo je, bez propisanog učestalog nadzora, ostavljen sam u "sobi za hlađenje", u kojoj se ugušio komadom pizze, dobivenim za večeru.

Općinsko državno odvjetništvo za četiri djelatnice traži godinu i pol zatvora, a za bivšu ravnateljicu Centra, Ivu Letinu, godinu dana. Dječaku, kad su ga došli provjeriti, više nije bilo spasa.

- Ljudi odlaze, ne zbog plaća, makar smo i njima nezadovoljni, nego zbog uvjeta rada i međuljudskih odnosa. Nema dugo da su otišle još neke medicinske sestre i njegovateljice. Muči nas raspored rada pa, primjerice, u utorak još ne znamo koju smjenu radimo u četvrtak i slično. Nova je v. d. ravnateljice Kristina Gabrijelčić dobra, dugo je ovdje zaposlena kao psihologinja, no na vodećoj je poziciji tek kratko i ne može u nekoliko dana riješiti probleme nagomilavane godinama - kažu nam neki od djelatnika.

Oni koji ostaju, dodaju, daju od sebe 300 posto i sustav se uspijeva održati zahvaljujući njihovim velikim naporima, no pitaju se koliko dugo još tako svi skupa mogu izgurati.

- Prošli vikend nije bilo grijanja na Pulcu, na primjer, a vani je bilo hladno. Puno je naših korisnika u kolicima i zamislite kako je tek njima, kad je nama, pokretnima, bila zima - govore djelatnici.

Kažu da je u nekim prostorima i stolarija dotrajala, pa je također hladno.

- Tijekom zadnjih šest mjeseci uzastopno je raspisan 51 natječaj te su trenutačno u tijeku i nova zapošljavanja s obzirom na aktualne natječaje - potvrdila je za 24sata v. d. ravnateljice Kristina Gabrijelčić, imenovana na poziciju prije desetak dana nakon što je nasljednica Ive Letine, Lidija Skomerža, zbog osobnih razloga također podnijela ostavku.

Foto: Facebook

Letina je podnijela ostavku nakon tragedije u 2024., nakon nje je, ove godine, imenovana Skomerža, no i ona je ubrzo otišla zbog osobnih razloga. Sad Centar, do novoga natječaja, vodi psihologinja Gabrijelčić.

- Deficit medicinskog osoblja prisutan je već dulje u svim djelatnostima te stoga i Centar za rehabilitaciju ima nedostatak prijava na radno mjesto medicinskih sestara/tehničara. U proteklom razdoblju je otišlo 18 radnika, a novozaposleno ih je jedanaest. Na Odjelu njege i brige o zdravlju, u sjedištu Centra za rehabilitaciju Rijeka, otišle su dvije medicinske sestre i pet njegovateljica te je trenutačno na upražnjeno radno mjesto zaposlena jedna njegovateljica, a drugi natječaji su u tijeku - kaže Gabrijelčić za 24sata.

Na pitanje o grijanju kojeg prošlog vikenda nije bilo, odgovara kako je u podružnici Pulac detektiran kvar na bojleru te je trenutačno u tijeku nabavka novog.

- U svim objektima Centra svaka prostorija u kojima se korisnicima pružaju usluge ima klima-uređaj - dodaje.

Svi su prozori u Centru zamijenjeni novima, aluminijskima ili PVC-om, osim dva objekta u podružnici Pulac, koji imaju drvene prozore, ali ih se redovito održava, zaključuje.

Problemi sustava

Od djelatnika se može čuti da su nezadovoljni i plaćama, što nema veze s Centrom, plaća ih država.

- Ukinut nam je dodatak na uvjete rada, tako da su naše plaće iste kao i plaće zaposlenih, u recimo, domovima zdravlja. Ali posao nipošto nije isti, mi radimo s djecom i odraslima s velikim fizičkim i mentalnim poteškoćama - kaže nam jedna djelatnica.

Dodatak na uvjete rada iznosio je 25 posto, no ukinut je u zadnjoj reformi, što je za njih jako demotivirajuće, dodaje.

Kako je za RTL izjavio Marin Barić, odvjetnik obitelji tragično preminulog 14-godišnjaka, njegova je majka više puta djelatnike Centra upozoravala da njezin sin ima problema s gutanjem, no bio je, unatoč tome, ostavljen sam i bez učestalog propisanog nadzora svakih petnaest minuta.

Nakon dječakove smrti ravnateljica Letina je dala ostavku, a sad je se tereti da je sastavila lažan zapisnik o navodnom sastanku i naknadno izmijenila protokol kako bi prikrila propuste. Pravda se da je u nekoliko navrata slala apel Ministarstvu zbog manjka osoblja i neadekvatnih uvjeta za dječaka. Dječakov otac traži da odgovorni za to budu kažnjeni. Ministarstvo obitelji i socijalne politike odbija im isplatiti odštetu od 50.000 eura i tražili su da otac dokaže da je bio povezan sa sinom.

- Priznali su polovicu iznosa koji bi inače trebao pripadati roditeljima i još su uvjetovali isplatu, odnosno opravdanost iznosa s izvješćem o emocionalnoj povezanosti sa sinom. To je duboko neprimjereno i predstavlja oblik sekundarne viktimizacije obitelji. Zapravo, nikad nitko iz struke nije primio takav zahtjev da se dokazuje ljubav - rekao je odvjetnik Barić.

Posljednja je dječaka živoga vidjela njegova baka, krajem kolovoza prošle godine. Izgledao je jako loše, bio u pelenama, spavao je na podu prekriven dekicom, ispričala je za 24sata, dodajući kako joj se čini da on neće još dugo moći tako. Baka mu je u posjet išla jednom mjesečno i dječak je uvijek od nje tražio da mu donese fast food i čokolade, koje je obožavao.

- Nama su javili da je umro tri dana kasnije. I sama smrt je obavijena nelogičnostima. Naime, službeno je preminuo 27. rujna u 21.35, kako piše u smrtnom listu, a nama su rekli da se to dogodilo u jedan iza ponoći. Za uzrok smrti majci su rekli da se udavio dekicom, a ocu da je u pitanju bio komad pizze. On je bio smješten u tom trenutku u 'sobi za hlađenje' - rekla je lani za 24sata jedna druga članica obitelji.

Dječak, napomenula je, nikad dok je bio s obitelji nije pokazivao agresiju. Od rođenja do devete godine živio je s obitelji, a onda je premješten u ustanovu u Šibeniku, zatim u Kraljevicu.