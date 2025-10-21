Obavijesti

ŽENE NISU UGROŽENE

Centar za građansku hrabrost: 'U Petrovoj nema pobačaja!' Iz bolnice kažu: 'To nije istina'

Piše Bogdan Blotnej, Bojana Mrvoš,
Zagreb: Obilazak Klinike za ženske bolesti i porode povodom 5. obljetnice razornog potresa | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Bolnica u Petrovoj, koja je dio KBC-a Zagreb, ima status Središnje nacionalne bolnice. Zbog toga ima najveće kapacitete i stručan kadar u zemlji

Prema informacijama koje smo jučer (20. listopada) zaprimile iz bolnice, Petrova – jedna od ključnih ustanova u Hrvatskoj za pružanje usluge medikamentoznog pobačaja – privremeno je obustavila izvođenje pobačaja na zahtjev.

Objavila je to u utorak ujutro Nada Topić, predsjednica Udruge Centar za građansku hrabrost, koja se predstavlja kao humanistička i feministička udruga.

Topić je dodala da bolnica u Petrovoj, koja je dio KBC-a Zagreb, ima status Središnje nacionalne bolnice dodijeljen od strane Ministarstva zdravstva. Upravo zbog tog statusa, kaže, odluka ima posebnu težinu, jer bolnica s takvim nacionalnim značajem ne bi smjela prebacivati odgovornost za pružanje rutinske i zakonom zajamčene zdravstvene usluge na druge ustanove, osobito zato što većina drugih bolnica nema njezine kapacitete ni stručni kadar.
- Smatramo da je ovime ženama dodatno otežan pristup sigurnom i legalnom pobačaju te da su povrijeđena temeljna ženska ljudska prava. Pobačaj na zahtjev mora ostati dostupan u Petrovoj bolnici - piše Topić i dodaje kako su tražili dodatne informacije od bolnice i Ministarstva zdravstva, kad će to opet omogućiti. 

Iz bolnice u Petrovoj su na upit 24sata odgovorili kako se pobačaji na zahtjev žena i dalje provode.

- Nastavno na vaš upit izvješćujemo vas kako je netočna informacija da se u Klinici za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb ne obavljanju prekidi trudnoće na zahtjev žena. Navedena zdravstvena usluga redovito se pruža - pišu iz bolnice.

