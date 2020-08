Cerovac: Neki gradovi ignorirali dopis da se plati topli obrok za njihove radnike Uljanika

Smatram da treba postojati socijalna svijest i komponenta ugrađena u proračun svih općina, gradova, županija i države i stoga je zamolba Jadranskog sindikata bila opravdana, kaže Cerovac

<p>Predsjednik Jadranskog sindikata, <strong>Boris Cerovac, </strong>izvijestio je u utorak da donedavni radnici Uljanikovih društava, ali i građani Istre zaslužuju biti informirani o nepreuzimanju dugovanja za topli obrok od strane općina i gradova Istarske Županije, čiji su stanovnici.</p><p>Radi se o radnicima koji devet mjeseci nisu primali plaću te nisu mogli podmiriti dugovanja za topli obrok prema <em>Uljanik Standardu</em>, a koja su nastala od rujna 2018.do svibnja 2019. godine. </p><p>- U rujnu 2019. godine, nakon najave direktora Uljanik Standarda o prisilnoj naplati potraživanja za topli obrok od radnika, u Jadranskom sindikatu dogovorili smo se i zatražili od predstavnika grada Pule, da za građane s adresom stanovanja u Puli preuzmu i podmire potraživanja prema Uljanik Standardu, a općinama i gradovima iz kojih dolaze ostali radnici, prenesu naše zamolbe da i oni preuzmu dugovanja svojih sugrađana. Kako su nas u gradu Pula informirali da će podmiriti dugovanja radnika i da su obavijestili ostale općine i gradove, u Jadranskom sindikatu pretpostavili smo da su sve općine i gradovi preuzeli i podmirili dugovanja za topli obrok radnika, koji su stanovnici njihovih lokalnih jedinica. Međutim, prije dva mjeseca sam od direktora Uljanik Standarda informiran da je dugovanje radnika prema Uljanik Standardu preuzeo i podmirio grad Pula, općina Svetvinčenat, općina Barban, Marčana te Ližnjan. Ukupni iznos koji je podmiren iznosio je oko 300.000 kuna, dok je preostalih oko 75.000 kuna ostalo nepodmireno - kaže Cerovac.</p><p>Početkom srpnja uputio je dopis sa zamolbom da preuzmu plaćanje toplog obroka.</p><p>- Dopis sam uputio prema gradovima: Labin,Vodnjan, Fažana, Rovinj, Pazin i Medulin te općinama Raša, Kršan, Pićan, Žminj i Bale. Kako očitovanja nije bilo, nakon desetak dana ponovio sam zahtjev, a tada su me kontaktirali iz gradova Pazin, Rovinj, Labin i Medulin te općine Raša i Žminj. Predstavnici ostalih općina i gradova nisu imali potrebu kontaktirati me - rekao je.</p><p> Od tada do danas dugovanja radnika podmirili su grad Pazin i Rovinj te općina Raša. Iz Medulina je stigao odgovor, da se njihovi građani koji imaju dugovanja prema Uljanik Standardu, mogu javiti u njihove prostorije i ako zadovoljavaju uvjete socijalne komponente, Medulin će podmiriti njihovo dugovanje. Iz Žminja je dobio odgovor da u njihovom proračunu nije predviđeno podmirenje dugovanja radnika prema Uljanik Standardu i da oni nisu u mogućnosti udovoljiti zamolbi.</p><p>- Iz Labina, nakon zamolbe da im dostavim potrebne podatke - nema ni uplate, ni obrazloženja što je odlučeno - tvrdi.</p><p>Kaže i kako ga je nekoliko građana prozvalo zato što je tražio da se nekadašnjim Uljanikovcima izađe u susret i podmiri njihova dugovanja za topli obrok.</p><p>- Ne zamjeram što je netko iznio drugačiji stav od stava Jadranskog sindikata. Suglasan sam da svaki građanin ima pravo na svoje mišljenje i prijedloge. Ali, smatram da treba postojati socijalna svijest i komponenta ugrađena u proračun svih općina, gradova, županija i države i stoga je zamolba Jadranskog sindikata bila opravdana - rekao je Cerovac.</p>