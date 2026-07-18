KB Dubrava prva izvela ovaj zahvat u RH: 'Nakon 2 godine bolovi u leđima su mi nestali'

U Kliničkoj bolnici Dubrava u četvrtak je izvedena prva laparoskopska operacija prednje lumbalne interkorporalne fuzije (Anterior Lumbar Interbody Fusion - ALIF) u Hrvatskoj, o čemu smo razgovarali s liječnicima i pacijenticom koja je operirana. Riječ je o zahvatu koji se i u svjetskim razmjerima izvodi u tek malom broju visoko specijaliziranih centara.

Prva pacijentica koja je podvrgnuta ovom zahvatu bila je 35-godišnja Zagrepčanka Sarah Vacka, majka četvero djece, koja se, kako je otkrila u razgovoru za 24sata, više od dvije godine borila s jakim bolovima u donjem dijelu kralježnice.

- Dugo sam se mučila s tim problemom i koliko god oporavak još traje, osjećaj je neusporedivo bolji. Operirana sam u četvrtak, a već od petka na nogama. Još me čeka oporavak, ali super sam - rekla nam je Sarah Vacka.

Zadnje dvije godine svakodnevno je živjela s bolovima.

- Imala sam intenzivne bolove u donjem dijelu leđa. Znalo bi me potpuno ukočiti pa sam primala injekcije, ali nikako nisam mogla doći do konkretnog rješenja. Disk je potpuno propao, donji dio kralježnice bio je nestabilan, a disk je pritiskao živac. Nekad je to bila stalna ukočenost, nekad tupa bol koja nikad nije prestajala, a epizode u kojima bih ostala potpuno ukočena događale su se sve češće - otkriva nam muke s kojima se borila.

Foto: KB Dubrava

'Svaki put kad se sagnete razmišljate hoćete li se moći ponovno izravnati'

Kad joj je ortoped iz KB-a Dubrava, doc. dr. sc. Vide Bilić predložio novi zahvat, pristala je bez puno dvojbe.

- Pitali su me bih li pristala da pokušaju napraviti operaciju na ovaj način, da se sve odradi kroz male otvore. Ispalo je fenomenalno. Kad sam se probudila i vidjela samo male rezove na trbuhu, bila sam oduševljena. Ono što me najviše iznenadilo jest da me leđa više nisu boljela. Ne pamtim kad sam zadnji put bila bez te boli. Imam četvero djece. Treba skuhati, pospremiti, voziti ih u školu i na treninge. Svaki put kad se sagnete razmišljate hoćete li se moći ponovno izravnati. Ovo doslovno spašava ljude, pogotovo mlađe osobe koje vode aktivan život - dodaje Sarah.

Posebno je zahvalila cijelom medicinskom timu.

- Svi doktori su odlični, kao i sestre i tehničari. Nakon operacije svi su me doktori došli obići i pohvaliti kako je zahvat prošao. Posebno abdominalni kirurzi, posebno dr. Bilić. Pitala sam ih jesu li zadovoljni, rekli su da su oduševljeni. Na kraju smo svi bili zadovoljni - zaključuje Sarah.

ALIF je operacija kojom se, kako su nam objasnili liječnici, liječe bolesti donjeg dijela kralježnice, poput degenerativne bolesti intervertebralnih diskova, nestabilnosti kralježnice, spondilolisteze i deformiteta kralježnice. Specifičnost zahvata je pristup kralježnici s prednje strane tijela, kroz trbuh, pri čemu se uklanja oštećeni disk i ugrađuje implantat koji vraća stabilnost kralježnice te omogućuje sraštavanje kralježaka. Zahvat se izvodi pod nadzorom kamere kroz male rezove na trbušnoj stijenci, čime se smanjuje oštećenje okolnog tkiva, povećava sigurnost operacije, ubrzava oporavak i značajno smanjuje postoperativna bol.

Doc. dr. sc. Vide Bilić za 24sata je istaknuo kako se laparoskopski ALIF u svijetu izvodi u vrlo malom broju centara upravo zbog zahtjevne kombinacije dviju kirurških specijalnosti.

- U svijetu se ovaj zahvat radi u vrlo malo centara jer zahtijeva suradnju vrhunskog abdominalnog kirurga, koji je visoko specijaliziran za laparoskopiju, i spinalnog kirurga. Upravo zato što u KB-u Dubrava imamo takve stručnjake, mogli smo spojiti te dvije discipline u jednu proceduru. Pacijentu tako možemo pristupiti direktno na disk uz minimalno oštećenje tkiva i kroz vrlo male rezove napraviti cijeli zahvat. Oporavak je znatno brži, a pacijenti već isti dan mogu ustati iz kreveta - rekao je za 24sata docent Bilić.

'Ovo je jako kompleksna metoda'

Ideja o uvođenju ove metode razvijala se, kaže, godinama.

- Dugo znamo za ovu proceduru i pratimo kako se izvodi u SAD-u. Razmišljali smo kako bismo postojeću opremu mogli iskoristiti da zahvat učinimo manje invazivnim, sigurnijim i jednostavnijim. Operacija je trajala oko dva i pol sata. Izuzetno smo zadovoljni jer je sve prošlo potpuno glatko, bez ijednog problema, i postigli smo izvrstan rezultat. Naravno, kod ovakvih zahvata uvijek imamo pripremljen rezervni plan kako bismo se, ako nešto ne ide prema očekivanom, mogli vratiti na klasičnu operaciju - objasnio nam je dr. Bilić.

24SATA Zagreb: KB Dubrava izvela operaciju koja se prvi put izvela u Hrvatskoj | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Zahvat je u KB-u Dubrava izveden u suradnji djelatnika Klinike za kirurgiju pod vodstvom doc. dr. sc. Mislava Rakića i Klinike za ortopediju i traumatologiju pod vodstvom doc. dr. sc. Vide Bilića. Ovakve hibridne operacije moguće je izvoditi samo u visoko specijaliziranim kliničkim centrima jer predstavljaju jednu od najsloženijih metoda spinalne kirurgije. Iako se ALIF izvodi već godinama, laparoskopska izvedba još je u ranoj fazi razvoja i tek se postupno uvodi u vodeće svjetske centre, zbog čega predstavlja značajan iskorak za hrvatsku medicinu.

24SATA Zagreb: KB Dubrava izvela operaciju koja se prvi put izvela u Hrvatskoj | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Ravnatelj KB-a Dubrava, dr. Ivica Lukšić, naglasio je za 24sata da je riječ o iznimno važnom trenutku za hrvatsko zdravstvo.

- Ovo je nova, vrlo kompleksna metoda koja se prvi put izvodi u Hrvatskoj. Za pacijente predstavlja golemi benefit, ali zahtijeva najmanje dva vrhunski uigrana kirurška tima i vrhunsku opremu. Upravo zato ovakve zahvate može izvoditi samo mali broj visoko specijaliziranih centara - rekao nam je dr. Lukšić. 