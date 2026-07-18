Mračni fenomen ‘tete Nede’: Svima je sve davala, a na sina je prepisala svu imovinu...
NOVI EXPRESS Expressov stručnjak za različite malverzacije i prevare objašnjava kako je anonimna gospođa, danas situiranja umirovljenica, postala poveznica za kriminalnu mrežu na otoku Murteru
Znate zašto su vam nju ljudi voljeli? Zato što ljudi žele da se zakon poštuje, ali dok ne dođe do toga da bi ga oni trebali poštovati. E, onda traže veze, rupe i nije ih briga je li zakon poštovan ako su oni dobili što su htjeli. Neda Livljanić je bila anđeo za takve ljude, sve je sređivala bez previše propitivanja, mimo pravila i ako nisu udovoljeni osnovni uvjeti. Ljude je bilo baš briga što se krši zakon i tamo neki pravilnici jer oni o tim kompliciranim postupcima ne znaju ništa. Ali su znali da će Neda to brzo odraditi i bilo su joj zahvalni, kaže nam sugovornik koji je u Šibensko-kninskoj županiji imao priliku raditi s drugi put uhićenom, danas umirovljenom službenicom Nedom Livljanić (64).