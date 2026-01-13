Česi kupili riječki ZTC

Češka investicijska grupa DRFG kupila je trgovački centar ZTC Rijeka za iznos veći od 40 milijuna eura te tako ulazi na hrvatsko tržište i potvrđuje strategiju proširenja na jugoistočnu Europu i jačanja pozicije u srednjoj i istočnoj Europi, objavila je ta grupa.

U objavi na društvenim mrežama navode kako riječki ZTC, koji ima tri milijuna kupaca na godinu, planiraju dodatno modernizirati i povećati njegovu energetsku učinkovitost.

Property Forum objavio je da je investicijska grupa DRFG kupila trgovački centar ZTC u Rijeci od Universale International Realitäten, dijela UniCredit Grupe te da su u transakciji sudjelovale međunarodne i lokalne savjetodavne tvrtke JLMIG, MIDA Grupa, Colliers i Deloitte, a financiranje je osigurala Raiffeisenbank Austria.

ZTC Rijeka otvoren je 2012., ima oko 21.000 četvornih metara bruto površine za najam na tri etaže, s više od 50 maloprodajnih jedinica te 940 parkirnih mjesta.