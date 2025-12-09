Češki predsjednik Petr Pavel imenovao je u utorak milijardera i vođu populističke stranke ANO Andreja Babiša premijerom, na ceremoniji koja je uživo prenošena na televiziji
Češki predsjednik imenovao Babiša za novog premijera
Babiš, čiji je ANO ('Da') pobijedio na parlamentarnim izborima 3. i 4. listopada, preuzet će od vlade desnog centra vlast nakon što bude imenovan njegov puni kabinet, što se očekuje kasnije ovog mjeseca. Babiš (71) vraća se na vlast nakon četiri godine u oporbi, tijekom kojih se pomaknuo s liberalnog centra prema europskim krajnje desnim snagama.
ANO se pridružio Patriotima za Europu u Europskom parlamentu.Njegov kabinet uključivat će krajnje desnu, anti-EU i prorusku stranku SPD te stranku Motoristi čiji je glavni program protivljenje klimatskim politikama EU.
Babiš se obvezao smanjiti vojnu pomoć Ukrajini iz nacionalnog proračuna i rekao da bi nova vlada mogla ukinuti češku inicijativu koja nabavlja streljivo velikog kalibra za Ukrajinu iz cijelog svijeta.
Budući je premijer rekao da shema nije transparentna i da je preskupa, ali još nije zauzeo jasan stav o budućnosti projekta, koji ima snažnu podršku predsjednika.
Pavel je imenovao novog premijera nakon što je Babiš prošli tjedan rekao da će svoju glavnu tvrtku Agrofert, grupaciju od preko 200 tvrtki u kemijskoj, prehrambenoj, poljoprivrednoj i drugim djelatnostima, predati povjereniku kako bi riješio sukob interesa koji bi imao na dužnosti.
