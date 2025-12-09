Češki predsjednik imenovao Babiša za novog premijera

Babiš, čiji je ANO ('Da') pobijedio na parlamentarnim izborima 3. i 4. listopada, preuzet će od vlade desnog centra vlast nakon što bude imenovan njegov puni kabinet, što se očekuje kasnije ovog mjeseca. Babiš (71) vraća se na vlast nakon četiri godine u oporbi, tijekom kojih se pomaknuo s liberalnog centra prema europskim krajnje desnim snagama.

ANO se pridružio Patriotima za Europu u Europskom parlamentu.Njegov kabinet uključivat će krajnje desnu, anti-EU i prorusku stranku SPD te stranku Motoristi čiji je glavni program protivljenje klimatskim politikama EU.

Foto: EVA KORINKOVA/REUTERS

Babiš se obvezao smanjiti vojnu pomoć Ukrajini iz nacionalnog proračuna i rekao da bi nova vlada mogla ukinuti češku inicijativu koja nabavlja streljivo velikog kalibra za Ukrajinu iz cijelog svijeta.

Foto: EVA KORINKOVA/REUTERS

Budući je premijer rekao da shema nije transparentna i da je preskupa, ali još nije zauzeo jasan stav o budućnosti projekta, koji ima snažnu podršku predsjednika.

Pavel je imenovao novog premijera nakon što je Babiš prošli tjedan rekao da će svoju glavnu tvrtku Agrofert, grupaciju od preko 200 tvrtki u kemijskoj, prehrambenoj, poljoprivrednoj i drugim djelatnostima, predati povjereniku kako bi riješio sukob interesa koji bi imao na dužnosti.