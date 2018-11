Češki premijer odbacuje pozive na ostavku zbog 'otmice sina'

Češki premijer Andrej Babiš pod rastućim je pritiskom nakon što su se ovoga tjedna pojavili navodi o otmici njegova sina i korupciji, ali je odbacio opetovane pozive na ostavku.

Babiš je dao u srijedu emotivnu izjavu na češkoj televiziji CT izjavivši da njegov sin "nikada nije bio otet. Nažalost, on je bolestan čovjek. To su zle laži i to ću dokazati."

Njegova je izjava uslijedila nakon što se sastao s ministrom unutarnjih poslova Janom Hamacekom, čelnikom njegovog koalicijskog partnera, socijaldemokratskog CSSD-a koji je zatražio odgovore o tom pitanju.

Babiš je odbacio pozive na ostavku i rekao je javnosti da njegov sin iz prvog braka boluje od šizofrenije - mentalne bolesti koja može dovesti do otežane percepcije stvarnosti i halucinacija.

Izvješća objavljena ranije ovoga tjedna citiraju Babiševog sina koji je rekao da ga je suradnik njegova oca silom odveo na Krim prošle godine. Kazao je i da mu je otac zaprijetio da će ga zatvoriti u psihijatrijsku bolnicu.

Premijer odbacuje optužbe i kaže da je njegov sin, koji sad živi u Švicarskoj, mentalno bolestan te da je dobrovoljno napustio zemlju. Priznao je da je njegov sin bio u Ukrajini i na Krimu, ali nije naveo razloge tih posjeta. Optužio je medije da su poput "hijena" i da pozivaju na linč.

Oporba je pozvala na izglasavanje nepovjerenja premijeru koje bi se moglo održati kasnije ovoga tjedna. Prosvjed protiv Babiša planiran je za četvrtak.

Babiš, 64-godišnji milijarder s ogromnim poslovnim carstvom, postao je premijer 2017.