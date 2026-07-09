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Češku zaljuljalo 5.5 po Richteru: 'Pomaknuo nam se namještaj'

Piše Bogdan Blotnej,
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Češku zaljuljalo 5.5 po Richteru: 'Pomaknuo nam se namještaj'
Foto: EMSC
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Češka se ne ubraja među seizmički najaktivnije europske zemlje, no povremeno bilježi umjerene potrese, osobito na području zapadne i središnje Češke. Potres magnitude 5,5 jedan je od jačih u toj zemlji

Snažan potres magnitude 5.5 po Richteru pogodio je u četvrtak središnji dio Češke. Prema prvim podacima njemačkog Centra za geoznanosti (GFZ), epicentar potresa nalazio se u blizini mjesta Zaječov u Srednjočeškoj regiji, a potres je zabilježen oko 18 sati po našem vremenu.

Podrhtavanje tla osjetilo se na širem području središnje Češke, uključujući i Prag, kao i u pojedinim dijelovima susjednih država. Građani su na društvenim mrežama izvijestili da je potres trajao nekoliko sekundi te da je uzrokovao snažno ljuljanje zgrada i namještaja.

Za sada nema službenih izvješća o poginulima ili ozlijeđenima, niti o većoj materijalnoj šteti. Nadležne službe prikupljaju informacije s terena i provjeravaju stanje infrastrukture, dok seizmolozi nastavljaju analizirati podatke o potresu.

Češka se ne ubraja među seizmički najaktivnije europske zemlje, no povremeno bilježi umjerene potrese, osobito na području zapadne i središnje Češke. Potres magnitude 5,5 jedan je od jačih zabilježenih u toj zemlji posljednjih godina.

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