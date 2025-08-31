Obavijesti

PROMETNICA RAZDORA U ZAGREBU

Cesta ruši garažu vatrogascima, dvorište vrtića, legalne kuće: 'Iz aviona se vidi pogodovanje...'

U izmjenama zagrebačkog GUP-a uopće nisu planirane nove ceste. Osim jedne u Botincu duge 300-tinjak metara koja je, blago rečeno, neobična i izazvala je revolt stanovnika, a Tomaševića će dovesti u ozbiljan problem

U izmjenama zagrebačkoga Generalnog urbanističkog plana planirana je tek jedna potpuno nova cesta jer nova prometna infrastruktura nije bila predmet izmjena koje bi za 10-ak dana trebale biti usvojene. I ta jedna nova cesta u novozagrebačkom naselju Botinec izazvala je pravu pobunu stanovnika te će stvoriti zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću ozbiljne političke probleme. Kada se prošeta trasom 300-tinjak metara novoplanirane prometnice, jasan je revolt stanovnika. Bit će široka s nogostupima devet metara. Za nju se mora srušiti garaža Dobrovoljnog vatrogasnog društva Botinec, a uzet će i dio igrališta vrtića. Prolazit će zatim tik uz dvorište vrtića koji će s četiri strane biti omeđen prometnicima, morat će se srušiti legalna kuća samohrane majke, još dvije kuće će umjesto vrta pod prozorom dobiti cestu, a stanovnicima će vrtovi i parcele biti prepolovljeni. A nova cesta neće smanjiti prometnu gužvu jer opet izlazi na istu glavnu prometnicu - Ulicu Luje Naletilića.

