Četiri desne stranke dogovorile u Vukovaru suradnju, vraća se i Zlatko Hasanbegović

Stranke Dom i nacionalno okupljanje (DOMiNO), Hrvatski suverenisti, Blok za Hrvatsku i Hrvatska stranka prava (HSP) potpisale su u utorak u Vukovaru memorandum o političkoj suradnji radi zajedničkog izlaska na iduće parlamentarne izbore. Predsjednik Suverenista Marijan Pavliček poručio je kako će četiri stranke "stvoriti jedinstveni blok bez kojeg neće biti moguće sastaviti buduću vladu, a ta vlada bit će usmjerena ka tradicijskim vrijednostima".

"Vjerujem da će birači ovo znati nagraditi. Mi idemo dalje čista obraza", rekao je.

Za buduću suradnju prihvatljive su stranke poput HDZ-a, s kojim suverenističke stranke dijele isti svjetonazor, kao i Most, no oni moraju odlučiti hoće li biti vječna oporba ili dio vlasti.

Komentirajući porast broja femicida u Hrvatskoj, Pavliček je kazao kako se očito zakoni ne provode u djelo, dok se usvajanje Istanbulske konvencije pokazalo neučinkovitim kada je u pitanju zaštita prava žena.

Predsjednik Bloka za Hrvatsku Zlatko Hasanbegović istaknuo je kako su stranke potpisnice memoranduma začele taj blok na lokalnim izborima, a sada idu dalje uvjerene da će birači znati prepoznati ono za što se zalažu.

Predsjednik DOMiNO-a Mario Radić ustvrdio je da Hrvatskoj treba zajedništvo na desnici i vlast koja će biti usmjerena ka kršćanskim i tradicijskim vrijednostima.

"Sabor je u petak izglasao državni proračun u kojem je za nacionalne manjine, uključujući i SNV, predviđeno 13 posto više sredstava, zahvaljujući i rukama Domovinskog pokreta. To je vjerojatno nagrada za izložbu Dejana Medakovića i 'Srpkinja' u Vukovaru. Samim time su se isključili iz svake možebitne koalicije", kaže Radić.

Poručio je kako je "nulti uvjet" ulaska desnog bloka u buduću Vladu preuzimanje Ministarstva kulture, a biti desno orijentiran ne znači ići na Thompsonov koncert i djelovati prigodničarski, nego i kroz proračun.

Po riječima predsjednice HSP-a Marine Logarušić, koalicija je nastala nakon predsjedničkih izbora "kada su birači izrazili nezadovoljstvo jer nisu stali iza jednog kandidata".

"Mi smo to ispravili, na lokalnim izborima smo izašli zajedno. Sada je na nama da rezultat prenesemo na nacionalnu razinu", rekla je Logarušić.