U Zagrebu osnovali novu, desnu političku platformu: Možemo sa svima, ali nikako s ljevičarima!

Predsjednik stranke Dom i nacionalno okupljanje (DOMiNO) Mario Radić najavio je na izvanrednom stranačkom saboru okupljanje nove desne političke platforme te je poručio da je isključena suradnja s lijevim opcijama.

- Danas nastavljamo proces koji je započeo na saboru stranke Hrvatskih suverenista. Zapečatit ćemo platformu koja će biti zametak nove snage. Hrvatska treba snažnu desnu opciju koja će odgovoriti na izazove vremena - rekao je Radić na izvanrednom stranačkom saboru.

Naime, inicijativa za formiranje nove političke platforme najavljena je krajem listopada na saboru Hrvatskih suverenista, kad je iskazana težnja za povezivanjem suverenista, stranke DOMiNO, HSP-a, Jedino Hrvatska Tomislava Jonjića, Bloka za Hrvatsku Zlatka Hasanbegovića. Radić je na stranačkom saboru u subotu poručio da će platforma biti otvorena svim desnim, konzervativnim i suverenističkim strankama te da će koalirati isključivo s desnim opcijama.

- Naš narativ je jasan, platforma je otvorena onima koji dijele desne, konzervativne vrijednosti. Ključnim problemima u državi smatramo depopulaciju, migrantsku politiku te nametanje narativa o izvanrednom stanju koji ne odgovara stvarnosti. Želim surađivati s Mostom i drugim desnim strankama, dok je suradnja s lijevim ili progresivnim opcijama isključena - rekao je Radić.

Kritizirao je prosvjede i transparente koje smatra “ protuustavnim i rušenjem države”, naglasivši da političke teme moraju biti obrađene povijesno i znanstveno, a istina jasno predstavljena.

Zlatko Hasanbegović (Blok za Hrvatsku) rekao je kako je novo političko okupljanje simbol pobjede u Vukovaru i zajedničkog nastupa na lokalnim izborima u Zagrebu.

- Naša političko-stranačka platforma temelji se na rezultatima lokalnih izbora i zajedništvu koje smo pokazali. Mi smo jedini autentični protivnici ideološkog zlosila koje provodi platforma Možemo!. Cilj platforme je stvoriti stabilnu i jasnu desnu opciju koja neće dopustiti trgovinske koalicije koje zavode birače i ignoriraju njihovu volju - rekao je Hasanbegović.

Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček (Hrvatski suverenisti) rekao je da su lokalni izbori u Vukovaru pokazali smjer djelovanja platforme.

- Hrvatska će nam dati priliku kao što je dao Vukovar, a ovo političko okupljanje bit će jedno od najvećih iznenađenja sljedećih parlamentarnih izbora - rekao je Pavliček.

Na izvanrednom saboru stranke DOMiNO raspravljene su izmjene i dopune stranačkog Statuta te ključne političke i organizacijske smjernice. Saboru je prisustvovala i predsjednica Hrvatske stranke prava Marina Logarušić.