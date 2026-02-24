Četiri godine ukrajinskog otpora. Ruski blitzkrieg se pretvorio u klaonicu na istoku

Na današnji dan navršavaju se točno četiri godine otkako je Vladimir Putin pokrenuo invaziju na Ukrajinu, operaciju za koju je Kremlj vjerovao da će trajati svega nekoliko dana i završiti osvajanjem Kijeva. Umjesto brze pobjede, svijet svjedoči najdužem i najkrvavijem ratu iscrpljivanja na europskom tlu još od Drugog svjetskog rata, sukobu koji je u potpunosti preoblikovao globalnu sigurnosnu arhitekturu.

Ono što je započelo kao pokušaj "specijalne vojne operacije" s ciljem svrgavanja vlasti u Kijevu i bjelorusizacije Ukrajine, pretvorilo se u pozicijski rat u kojem se svaki metar teritorija plaća golemim ljudskim životima. Nakon četiri godine borbi, zapravo 12 od prvog ispaljenog metka, Rusija i dalje nije osvojila Donbas.

Od sloma ofenzive do rata dronovima

Prvi mjeseci rata razotkrili su sve slabosti ruskog vojnog planiranja. Vjerujući u brzi kolaps ukrajinske obrane, ruske oklopne kolone srljale su prema Kijevu, no dočekao ih je žestok i organiziran otpor. Logistički kaos i podcjenjivanje borbenog morala Ukrajinaca doveli su do potpunog sloma ofenzive na sjeveru u travnju 2022. godine. Povlačenje ruskih snaga otkrilo je strahote zločina u Buči i Irpinju.

Foto: Stringer

Uspjesi su se nastavili na jesen iste godine, kada su munjevite kontraofenzive pod vodstvom ingenioznog Valerija Zalužnog, oslobodile gotovo cijelu Harkivsku oblast i Herson, jedino regionalno središte koje je Rusija uspjela zauzeti.

Sljedeća godina dovela je do trenutačne situacije na fronti. Ukrajinska ljetna ofenziva je propala (Zalužni krivi Zelenskog), a rat se pretvorio u krvavu bitku za gradove poput Bahmuta i Avdijivke, gdje su obje strane pretrpjele goleme gubitke. Bojišnica je postala "prozirna" zbog masovne upotrebe izviđačkih i FPV dronova, što je gotovo onemogućilo iznenadne napade i velike manevre. Svaka koncentracija trupa odmah bi bila otkrivena i uništena, stvarajući pozicijski zastoj koji traje do danas.

Foto: Stringer

Prema procjenama bivšeg direktora CIA-e Williama Burnsa, ruski gubici (poginuli i ranjeni) do siječnja 2026. dosegnuli su brojku od 1,1 milijun vojnika. S ukrajinskim žrtvama, ukupan broj vojnih gubitaka premašuje 1,5 milijuna.

Foto: Ramil Sitdikov

Analize pokazuju da je tempo ruskog napredovanja značajno usporen. Dok je tijekom 2025. godine Rusija u prosjeku mjesečno osvajala oko 171 četvorni kilometar, u posljednjih mjesec dana taj je broj pao na samo 79 četvornih kilometara. Svaki kilometar plaća se stotinama života, dok ruske snage pokušavaju slomiti otpor u takozvanom "pojasu tvrđava" koji čine gradovi Slovjansk, Kramatorsk i Kostjantinivka. Trenutačno Rusija kontrolira oko dvadeset posto ukrajinskog teritorija, uključujući Krim.

U pozadini iscrpljujućih borbi, odvijaju se i diplomatski napori pod vodstvom administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa, no bez konkretnih rezultata. Glavna prepreka ostaje teritorijalno pitanje, pri čemu Moskva ustraje na svojim maksimalističkim zahtjevima, dok Kijev odbija predati svoj suverenitet i teritorij.