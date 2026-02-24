Zelenski će kasnije tijekom dana u Kijevu dočekati europske čelnike, uključujući predsjednicu Europske komisije Ursulu von der Leyen, u povodu četiri godine nakon sveobuhvatne ruske invazije
Volodimir Zelenski na četvrtu godišnjicu agresije: 'Ukrajina brani svoju neovisnost!'
Ukrajina brani svoju neovisnost od ruske invazije i neće izdati žrtve koje je podnio njezin narod u potrazi za mirom, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski u obraćanju povodom četvrte godišnjice početka ruske agresije na zemlju.
„Putin nije postigao svoje ciljeve. Nije slomio ukrajinski narod. Nije pobijedio u ovom ratu“, rekao je Zelenski u utorak.
„Sačuvali smo Ukrajinu i učinit ćemo sve da postignemo mir. I da osiguramo pravdu.“
Zelenski će kasnije tijekom dana u Kijevu dočekati europske čelnike, uključujući predsjednicu Europske komisije Ursulu von der Leyen, u povodu četiri godine nakon sveobuhvatne ruske invazije 24. veljače 2022.
Stotine tisuća vojnika s obje strane poginulo je ili je ranjeno u najsmrtonosnijem sukobu u Europi od Drugog svjetskog rata.
Ruske snage ubile su desetke tisuća ukrajinskih civila i uništile ukrajinske gradove raketnim napadima i napadima dronovima.
Čini se da su tekući mirovni pregovori s Rusijom, uz posredovanje Sjedinjenih Država, zastali oko pitanja teritorija.
Moskva, koja polako napreduje na bojnom polju, odbila je odustati od svog inzistiranja da Ukrajina prepusti posljednjih 20% istočne regije Donjeck - dok Kijev uporno tvrdi da se neće odreći zemlje za čiju su obranu tisuće poginule.
"Želimo mir. Snažan, dostojanstven, trajan mir", rekao je Zelenski u svom obraćanju.
Dodao je da je ukrajinskim mirovnim pregovaračima rekao: "Nemojte poništiti sve ove godine, nemojte obezvrijediti svu borbu, hrabrost, dostojanstvo, sve kroz što je Ukrajina prošla. Ne možemo, ne smijemo to predati, zaboraviti, izdati."
